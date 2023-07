Er ist eine der spannendsten Sommer-Aktien auf dem heimischen Transfer-Markt und zählt zweifellos zu den absoluten Top-Torhütern in Österreich, besitzt dazu jede Menge Erfahrung: Samuel Sahin-Radlinger. Der 30-jährige Rieder machte nach dem ADMIRAL Bundesliga-Abstieg seines Herzensvereins SV Guntamatic Ried von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und ist derzeit (noch) vereinslos. Interessenten sind da. Ligaportal fragte nach beim 1,98 Meter großen Goalie, der 12 ÖFB-U-21-Teamspiele absolvierte und bei ÖFB-A-Teamchef Ralf Rangnick seit vergangenem Herbst im Notizblock steht und ja schon im erweiterten Kader stand.

93 BL-Partien für SV Guntamatic Ried

In der verkorksten Saison 2022/23 der SV Guntamatic Ried, was mit dem Abstieg in die ADMIRAL 2. Liga endete, war Samuel Sahin-Radlinger - so paradox das klingen mag - ein Gewinner. Der 30-jährige Rieder Rückhalt mutierte in seinen 26 BL-Einsätzen der abgelaufenen Spielzeit fast ausnahmslos zum besten Akteur der Innviertler, für die er gesamt in 93 BL-Partien zwischen den Pfosten stand und dabei 16 Mal ohne Gegentor blieb.

Zwar ließ ihn mit Jahresbeginn eine Meniskusverletzung 6 Spiele bzw. 2 Monate pausieren, doch am 1. April kehrte der Top-Torhüter wieder zurück und feierte persönlich ein gelungenes Comeback, um in der verbleibenden Quali-Runde wieder mit soliden Leistungen aufzuwarten.

Bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kam der Routinier ins Blickfeld im vergangenen Herbst, einige interessante Klubs dürften Samuel Sahin-Radlinger in diesem Sommer auf dem Radar haben.

Auch im Ausland, wo der Torhüter ja bereits Erfahrungen in England, Norwegen und insbesondere Deutschland sammelte. In Deutschland lernte Samuel auch seine Ehefrau Sila, bekannt aus der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", kennen.

Für ihn selbst wäre es sicher "großes Kino", wenn sein Traum von der Deutschen Bundesliga Wirklichkeit würde. Und dafür kämpft der im besten Fußballtorhüter-Alter befindliche Oberösterreicher. Neben 85 Einsätzen in der Österreichischen Bundesliga steht immerhin eine Partie im deutschen Oberhaus in Sahin-Radlingers Vita: am 18. Mai 2019 mit Hannover 96 bei Fortuna Düsseldorf - beide Traditionsklub spielten damals noch in Liga 1.

"Sportlich soll es auch nochmal Schritt nach vorne sein"

Ligaportal fragte nach, was Samuel Sahin-Radlinger macht? "Derzeit verbringe ich sehr viel Zeit mit meinen Kids, was ja während der Saison immer schwierig ist. Da genieße ich mal momentan die Zeit mit Familie und Kindern"

Und in punkto neuer Verein? "Natürlich war schon das ein und andere Angebot dabei. Aber noch nicht so, dass es zu 100 Prozent passt. Es spielen da natürlich auch viele Faktoren eine Rolle, dass es wirklich für alle passt. Für die Familie, und sportlich soll es auch nochmal ein Schritt nach vorne sein. Doch ich muss mich da noch etwas gedulden. Das gehört leider dazu."

Wie er sich fit hält? "Ich spiele momentan sehr viel Tennis. Das ist sehr abwechslungsreich und macht mir sehr viel Spaß. Die Tennis-Einheiten sind durchaus auch anstrengend und gut. Ins Fitness-Studio gehe ich auch noch nebenbei. Das sind die 2 Haupt-Programme"

"Hoffe in nächsten 1-2 Wochen gibt es was zu vermelden"

Ausblick? "Natürlich wünsche ich mir, dass es in den nächsten 1-2 Wochen weitergeht. Weil man natürlich mitbekommt, dass überall das Mannschaftstraining wieder beginnt. Deswegen will ich auch so schnell wie möglich bei meiner zukünftigen Mannschaft dabei sein. Im Moment gibt es noch nichts zu vermelden, doch ich hoffe in den nächsten 1-2 Wochen."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at