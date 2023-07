Morgen im Uniqa-ÖFB-Cup noch direkte Gegner (ab 18:30 Uhr Ligaportal-Liveticker), künftig vereint: Der FC Blau-Weiß Linz gibt bekannt, dass der ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger eine Kooperation mit dem Regionalligisten SPG Wallern/St. Marienkirchen eingeht.

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner kann zwei Torhüter vorerst von seiner Kader-Liste streichen.

Bereits zwei Kooperationsspieler bestätigt

Schon länger war man aus strategischen Gründen darum bemüht, einen Kooperationsklub aus der Regionalliga zu finden. Mit Tormann Kevin Radulovic und Alexander Briedl sind auch bereits zwei Kooperationsspieler bestätigt. Beide werden allerdings beim ersten Aufeinandertreffen am Samstag in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups nicht für die gegnerische Mannschaft auflaufen.

FC Blau-Weiß Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek: „Unser großes Ziel ist es, dass wir uns in der österreichischen Fußball-Bundesliga etablieren. Perspektivisch wollen wir unser sehr engagierte Nachwuchsarbeit zu einer Akademie entwickeln und auch mit unserem Amateur-Team wieder aufsteigen. Der Sprung in die Kampfmannschaft ist aber dennoch ein sehr großer, weshalb wir eine Kooperation mit einem Regionalligisten eingehen wollten, um für talentierte Spieler einen Zwischenstep zu ermöglichen, die damit bei uns weiter am Radar sind und im Erwachsenenfußball Einsatzminuten sammeln können.

Es freut uns sehr, dass wir uns mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen, einen sehr gut geführten Klub, auf eine Zusammenarbeit einigen konnten."

"Kann für beide Vereine interessante und spannende Chance werden"

FC Blau-Weiß Linz-Neo-Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit. Nach vielen guten Gesprächen vor allem mit Manfred Zauner und Thomas Weissenböck sind wir sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Vereine eine interessante und spannende Chance werden kann. Wir sind sehr froh, dass uns die SPG Wallern/ St. Marienkirchen die Möglichkeit bietet, unseren jungen Spielern auf Regionalliga Niveau Einsatzzeiten zu ermöglichen.

Speziell auch in Sachen Nachwuchs und Scouting von jungen Spielern, aber auch was einen Austausch auf der Trainerebene betrifft, wollen wir zukünftig zusammenhelfen und uns gegenseitig unterstützen."

Thomas Weissenböck, Sportlicher Leiter SV Zaunergroup Wallern und ehemaliger Trainer vom FC Blau-Wieß Linz: „Die Entscheidung von BW Linz die SPG Wallern/St. Marienkirchen als Kooperationspartner auszuwählen, bestätigt unsere gute Arbeit im gesamten Verein. Eine wesentliche Grundhaltung unseres Vereines ist die Entwicklung von jungen, talentierten Spielern, durch die eingegangene Kooperation können wir diesen Weg konsequent fortsetzen.

Wir bieten dadurch Spieler von BW Linz eine Plattform, um Spielpraxis zu sammeln, ebenso sind auch unsere eigenen Talente verstärkt im Blickfeld eines Bundesligisten. Parallel profitiert der gesamte Verein inkl. Trainer vom Know-how-Transfer mit BW Linz. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit."

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir eine Kooperation mit dem Regionalligisten SV Zaunergroup Wallern eingehen. pic.twitter.com/D0EjRguGVm — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) July 21, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at