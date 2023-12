Nachdem bislang drei witterungsbedingte Absagen an diesem ADMIRAL Bundesliga-Wochenende eingetrudelt waren, wurde nun die erste Partie neu terminiert: Das Duell FC Red Bull Salzburg gegen RZ Pellets Wolfsberger AC steigt morgen, am Sonntag, dem 03. Dezember 2023, mit dem Beginn um 14:30 Uhr in Wals-Siezenheim. Im Ligaportal-LIVETICKER verpassen Sie nichts.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty