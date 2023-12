"Let´s got West" die Zweite...! Nachdem der am Freitag angereiste SK Rapid am Samstag aufgrund der starken Schneefälle unverrichteter Dinge aus Tirol nach Wien zurückkehren musste, machte sich der grün-weiße Mannschaftsbus heute am frühen Montagnachmittag nur wenige Tage später wieder auf die Reise ins Heilige Land. Dort wird dann die Partie der 16. Runde in der ADMIRAL Bundesliga beim WSG Tirol nachgeholt, was auch die Gastgeber nach erneuter Platz-Kommissionierung heute bestätigten - wir berichteten. Ankick am Innsbrucker Tivoli ist um 19 Uhr (Ligaportal-Liveticker). Schiedsrichter: Florian Jäger/Salzburg.

Steffen Hofmann: "Für unsere zahlreichen treuen Fans, die unsere Mannschaft möglichst zu allen Spielen begleiten wollen, ist dieser gestern kurzfristig angesetzte Termin an einem Werktag mit fast 1.000 Kilometern Gesamtdistanz bei Hin- und Rückfahrt kaum machbar"

„Eine optimale Matchvorbereitung schaut anders aus"