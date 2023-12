Nach dem letzten Spiel des Jahres wird ein Teil des Allianz Stadions, Heimstätte des ADMIRAL Bundesliga-Sechsten SK Rapid, weiter gut besucht sein, denn von 14. bis 17. Dezember verwandelt sich die Promenade des Block West unter dem Motto „Hüttendorf in Hütteldorf“ in einen grün-weißen Weihnachtsmarkt. Neben Klassikern wie Punsch, Glühwein, Bratkartoffeln, Suppe im Brotteig oder Maroni warten auch zahlreiche weitere Marktstände mit verschiedensten Produkten und Angeboten.

Von Donnerstag bis Samstag hat der Adventmarkt von 16:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familien und Kinder, weshalb das Hüttendorf von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet haben wird. Zusätzlich warten am Sonntag zahlreiche Highlights für die Jüngsten, darunter unter anderem Kinderschminken, Mal- und Bastelstationen, Tombola-Verlosung, Weihnachtslieder-Singen für Kinder sowie ein Besuch des Christkinds und Weihnachtsmannes sowie weitere Überraschungen. Einige Legenden haben freundlicherweise ihren Besuch zugesagt und werden an allen vier Tagen für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen oder auch Heißgetränke ausschenken (mehr unten).

Öffnungszeiten auf ei nen Blick

Donnerstag, 14. Dezember | 16:00 bis 22:00 Uhr

Freitag, 15. Dezember | 16:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, 16. Dezember | 16:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 17. Dezember | 11:00 bis 18:00 Uhr





Geplante Autogrammstunden/Punschausschank

Donnerstag, 14. Dezember: ab 17:00 Uhr Herbert „Funki“ Feurer, Helge Payer & Thomas Schrammel | ab 18:00 Uhr Stefan Kulovits



Freitag, 15. Dezember: ab 18:00 Uhr Gerry Willfurth, Marcus Pürk, Christian Keglevits & Florian Sturm | ab 19:00 Uhr Michael Hatz



Samstag, 16. Dezember: ab 17:00 Uhr Martin Hiden, Christopher Drazan und Ümit Korkmaz | ab 18:00 Uhr Jürgen Patocka & Steffen Hofmann



Sonntag, 17. Dezember: ab 14:00 Uhr Andreas Dober & Raimund Hedl | ab 15:00 Uhr Steffen Hofmann



Location: Allianz Stadion (Promenade Block West, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien)





Fanklubs schenken für guten Zweck aus

Am 21. & 22. Dezember (Donnerstag ab 16:00 Uhr und Freitag ab 14:00 Uhr) organisiert der Fanklub Tornados Rapid am Gerhard-Hanappi-Platz einen Punschstand, der Reinerlös geht an den Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. In diesem Zusammenhang findet am zweiten Tag von 17:00 bis 19:00 Uhr eine Typisierungsaktion statt.



Zudem hat die aktive Fanszene heuer neben der alljährlichen Spendenaktion des Block West „Wiener helfen Wienern“ (dieses Mal zugunsten von „Mission Hoffnung – Kinderkrebssozialhilfe“) eine weitere Wohltätigkeitsaktion gestartet. Dabei wird der Pfotenmarkt auf Rädern unterstützt - eine mobile Tiertafel für Wiener TierhalterInnen in Not. Es werden vorwiegend MindestpensionistInnen und in Not geratene TierbesitzerInnen, die nicht mehr so mobil sind, mit Tierfutter und Zubehör beliefert! Futterspenden können sowohl im Rahmen von „Hüttendorf in Hütteldorf“ (14. – 17.12.) als auch rund um den Punschstand der Tornados Rapid (21./22.12) abgegeben werden.

