Auch in ihrer dritten Saison nach dem Aufstieg in 2022 in die ADMIRAL Bundesliga kann die Austria Klagenfurt mit Stolz in die Winterpause gehen. Cheftrainer Peter Pacult hat es mit all seiner geballten Erfahrung wieder geschafft, eine funktionierende und homogene Einheit mit Teamspirit zu formen. Leistungslohn: Platz 5! Wobei sich die starken Vorstellungen der Kärntner Violetten im bisherigen Saisonverlauf 2023/24 für acht Violette auch persönlich auswirken. So wurde ihnen bei Transfermarkt.at zum Jahresabschluss noch ein kräftiges Upgrade verpasst - siehe nachfolgend.

Machte einen großen (Fort-) Schritt: Sinan Karweina. Der mit acht Treffern nicht nur gemeinsam mit einem Trio die BL-Torschützenliste anführt, sondern plus sieben Assists der Top-Scorer der Herbstsaison ist. In der Vorsaison gelang dem 24-jährigen Deutschen aus der Handballstadt Gummersbach unweit von Köln gerademal ein Treffer in der gesamten Spielzeit (plus 5 Vorlagen). Mit je 3 Toren und 3 Assists kann sich in diesem Herbst auch die Bilanz von Andy Irving sehen lassen, zumal der 23-jährige Schotte auch zwischenzeitlich verletzungsbedingt fehlte.

Alle Acht(ung)!

Dazu sah sich das international tätige Online-Portal bei Sinan Karweina, Andy Irving, Solomon Bonnah, Sky Schwarz, Jannik Robatsch, Simon Straudi, Turgay Gemicibasi und Nikola Djoric veranlasst.

Den größten Sprung nach vorne machte Sinan Karweina, der eine Steigerung von 114,3 Prozent auf 1,5 Millionen Euro vorweisen kann und somit einen Karriere-Höchstwert erreicht hat. Der 24-Jährige, unter anderem beim 1. FC Köln ausgebildet und im Sommer 2022 von Türkgücü München in die Kärntner Landeshauptstadt gekommen, ist mit acht Toren und sieben Assists aktuell Bundesliga-Topscorer.

Ebenso wie Karweina darf sich auch Irving über ein starkes Marktwert-Plus freuen. Für den schottischen Mittelfeld-Regisseur ging es um 200.000 Euro auf 1,7 Millionen Euro aufwärts, was eine Steigerung von 13,3 Prozent bedeutet. Für den 23-Jährigen, der im Mittelfeld den Takt vorgibt, stehen 14 Einsätze in der Meisterschaft mit drei Treffern und drei Vorlagen zu Buche.

Einen Sprung um 150.000 Euro auf einen Marktwert von nun 500.000 Euro machte Solomon Bonnah, der bei den Violetten die rechte Außenbahn beackert. Der 20-Jährige kam im Sommer 2022 von RB Leipzig und schaffte heuer unter Chefcoach Peter Pacult den Durchbruch, hält bei 15 Einsätzen (ein Tor).

Für Rückkehrer Turgay Gemicibasi nahm die Herbstsaison nach schleppendem Start noch eine positive Wendung. Der 27-jährige "Aggressive Leader-Typ" hat nach seiner Odyssee in der Türkei in der Vorsaison bei Austria Klagenfurt in der aktuellen Spielzeit mit fortschreitender Dauer seine Chance genutzt.

Sky Schwarz & Jannik Robatsch machten Quantensprung

Zu den Gewinnern der Herbstsaison zählen aus Sicht von Transfermarkt auch Simon Straudi (Marktwert: 400.000 Euro, plus 14,3 Prozent), Turgay Gemicibasi (350.000 Euro, plus 16,7 Prozent), Nikola Djoric (300.000 Euro, plus 20 Prozent), Sky Schwarz (250.000 Euro, plus 66,7 Prozent) und Jannik Robatsch (150.000 Euro, plus 200 Prozent).

Das interne Ranking führt Andy Irving an, auf das Stockerl hat es neben Karweina auch Abwehrspieler und Sympathieträger Nicolas Wimmer (800.000 Euro) geschafft. Auf den Plätzen vier und fünf folgen der verletzungsbeding "Pechvogel" in dieser Herbstsaison - Christopher Cvetko (750.000 Euro) - und der deutsche Tormann Phillip Menzel (700.000 Euro).

Klagenfurt bei Gesamt-Marktwert auf Rang 8 - sportlich auf 5!

Den Marktwert des gesamten Kaders der Austria beziffert Transfermarkt auf 11 Millionen Euro – Platz 8 im Bundesliga-Vergleich. An der Spitze: Red Bull Salzburg (219,80 Millionen Euro).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu-Sportfotos