Der SK Rapid, über den Winter auf Rang sechs in der ADMIRAL Bundesliga liegend, verständigte sich mit Patrick Greil und dem SV Sandhausen auf einen Transfer des Mittelfeldspielers. Der 27-jährige Salzburger kam zur Saison 2022/23 vom SK Austria Klagenfurt zum SK Rapid und brachte es in seiner ersten Spielzeit für Grün-Weiß auf 38 Pflichtspieleinsätze mit einem Treffer und vier direkten Torvorlagen.

Macht den Sprung in die 3. Liga Deutschlands: Mittelfeld-Akteur Patrick Greil, dem heuer meist nur noch die Reservistenrolle zuteil wurde.

"Beste Entscheidung für die sportliche Zukunft..."

In der laufenden Saison lief es für ihn nicht mehr ideal und kam er in zehn Pflichtspieleinsätzen lediglich auf 255 Minuten am Rasen, fast die Hälfte davon in den drei ÖFB-Cup-Spielen gegen Donaufeld, Gurten und Amstetten. In den letzten neun Bundesligarunden blieb dem sympathischen Mittelfeldspieler achtmal ein Platz im Spieltagskader versagt.

Ab Jänner wird Patrick Greil in der 3. Liga Deutschlands für den SV Sandhausen seine Fußballschuhe schnüren und dort mit Lion Schuster einen weiteren Ex-Rapidler als Mannschaftskollegen haben. Sandhausen kämpft um den Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse, liegt derzeit nach 19 Runden drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, den momentan der Tabellendritte SSV Ulm innehat.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum Wechsel, über dessen Modalitäten Stillschweigen vereinbart wurde: „Ich wünsche Patrick Greil alles Gute bei seinem nächsten Karriereschritt. Obwohl er bei uns zuletzt kaum zu Spielzeiten kam, hat er sich stets vorbildhaft verhalten und war ein anerkanntes und geschätztes Teammitglied. Aufgrund der starken internen Konkurrenz bei uns ist der Wechsel zu Sandhausen sicher die beste Entscheidung für die sportliche Zukunft von ´Greili´.“

Patrick Greil wechselt zum neuen Jahr in die dritte deutsche Bundesliga zum SV Sandhausen!



Wir wünschen „Greilo“ alles Gute und nur das Beste auf seinem weiteren Karriereweg.



Fotocredit: Josef Parak