Nach ihren starken Vorstellungen im ersten Teil der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga befindet sich der Tabellenfünfte Austria Klagenfurt im wohlverdienten Urlaub. Während die Verantwortlichen der Kärntner derweil alles für den Wiederbeginn im neuen Jahr vorbereiten Auch Team-Manager Sandro Zakany arbeitet in Absprache mit Chefcoach Peter Pacult fleißig am violetten Winter-Fahrplan – und der steht nahezu fest.

Im Vorjahr zählte Schneeschuh-Wandern zum umfassenden Programm beim Pacult-Team. Man darf gespannt sein, was sich die Klagenfurter diesmal einfallen lassen? Teambuilding inbegriffen...! In den letzten Jahren galt es für die Waidmannsdorfer wiederholt witterungsbedingt auch zu Improvisieren.

Start am Freitag, den 5. Jänner 2024

Am 5. Jänner starten die Waidmannsdorfer in die Vorbereitung auf den zweiten Abschnitt der laufenden Serie, in der sie nach 17 Runden mit 26 Punkten den fünften Tabellenplatz belegen. Fünf Partien stehen bis zum Ende des Grunddurchgangs und der dann folgenden Einteilung in das obere und untere Playoff samt Punktehalbierung am Programm.

Bevor es in der Meisterschaft in der 18. Runde beim LASK (11. Februar, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz) wieder so richtig ernst zugeht, wird fleißig getestet: Am 13. Jänner (Ankick: 14 Uhr) kommt es zum Duell mit NK Domžale (1. Liga Slowenien), am 17. Jänner (18 Uhr) trifft das Pacult-Team auf den Regionalligisten ASK Klagenfurt. Für den 20. Jänner ist eine Partie gegen NK Bravo vereinbart, ebenfalls aus der höchsten slowenischen Spielklasse. Am 25. Jänner (17 Uhr) geht's gegen den SK Sturm Graz II aus der 2. Liga.

Die Testspiele gegen Domzale, den ASK und SK Sturm II finden voraussichtlich im Sportpark Klagenfurt am Kunstrasen neben dem Wörthersee-Stadion statt. Der Spielort für das Match gegen NK Bravo ist noch offen. Sollte es in Ljubljana auf Naturrasen ausgetragen werden können, würde der Austria-Tross ins Nachbarland reisen.

Hier schlagen Kapitän Thorsten Mahrer & Co. ihre Zelte vom 27. Jänner bis 3. Februar auf: An der kroatischen Adriaküste im Amadria Park Ivan. Siehe auch HIER!

"Im Frühjahr warten große Herausforderungen und da wird es auf jeden Einzelnen ankommen“

„Wir wollen in der Vorbereitung möglichst viel spielen, um in den Rhythmus zu kommen und auch den Burschen wieder Praxis zu geben, die im Herbst aufgrund von Verletzungen wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Im Frühjahr warten große Herausforderungen auf unsere Mannschaft und da wird es auf jeden Einzelnen ankommen“, sagt Trainer Pacult.

Vom 27. Jänner bis zum 3. Februar schlagen die Violetten ihr Winter-Camp in Šibenik an der kroatischen Adriaküste im Vier-Sterne-Hotel Amadria Park Ivan auf. Während der Woche in Dalmatien wird es ein Testspiel gegen den Partnerklub und Zweitliga-Zweiten HNK Šibenik sowie ein Blitzturnier mit einem weiteren Verein aus der Region geben.

Fotocredit: Sandro Zakany und Amadria Park