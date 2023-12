Die Spatzen pfiffen es in den letzten Wochen bereits von den Dächern, nun ist es Gewissheit: Am Heiligen Abend liegt bei Michael Morgenstern der erste Profivertrag unter dem Christbaum. Das erst 17-jährige Talent kommt vom Tabellen-14. der Kärntner Liga, dem FC ROBINIG Lendorf, und unterschreibt beim über die Winterpause auf Rang sieben in der ADMIRAL Bundesliga liegenden RZ Pellets WAC einen Jungprofivertrag für zweieinhalb Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr.

WAC-Vizepräsident Christian Puff, Top-Talent Michael Morgenstern und WAC-Präsident Dietmar Riegler (v.l.n.r.)

WAC schnappt sich zum Weihnachtsfest einen (Morgen-)Stern

Im Herbstdurchgang der vierthöchsten Spielklasse brachte es der Flügelflitzer auf vier Torerfolge bei insgesamt 16 Einsätzen und hatte in der Vergangenheit auch bereits beim SK Rapid Begehrlichkeiten geweckt, in Hütteldorf gar ein Probetraining absolviert.

Nun soll mit dem 17-jährigem Michael Morgenstern, der übrigens der Cousin des ehemaligen Skisprung-"Überfliegers" Thomas Morgenstern ist, ein weiterer "Stern" im Offensivfußball der Kärntner zur Entfaltung kommen. Trainingsstart bei den Lavanttalern ist am 8. Jänner, ehe es Ende des Monats dann bereits ins spanische Alicante geht, wo vom 21. bis 28. Januar ein Trainingslager abgehalten wird.

Die Spieltermine für die Runden 18-22 wurden heute von der Bundesliga bekannt gegeben 🗓️🙌🏻 Wir freuen uns auf euch! 🐺✨



Alle näheren Infos findest du jetzt auf unserer Hompage 🙌🏻 👉🏻 https://t.co/voKQdQy8Ry pic.twitter.com/vVKeYBCT6l — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) December 19, 2023

Fotocredit: FC ROBINIG Lendorf / Facebook