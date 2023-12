In Teil 5 seines Herbstsaison-Rückblicks der ADMIRAL Bundesliga hat Sky Sport Austria die besten Luft-Zweikämpfer, die die meisten Kopfball-Duelle gewannen, im Fokus. Nachdem zuvor ein Ranking über die Torhüter mit der Top-Quote von abgewehrten Torschüssen - siehe HIER - den Spielern, die in den bisher gespielten 17 von 32 Runden die meisten Ballkontakte hatten - siehe HIER, den Spielern mit den meisten Fouls und jene Akteure, die am meisten gefoult wurden, vorgenommen wurde. Wer die Lufthoheit hat...siehe nachfolgend - passend zu Heiligabend - die personifizierten "Top-Tannenbäume" im Oberhaus.

Ob gegen den Torschützenkönig der Vorsaison - Guido Burgstaller - oder andere Stürmer, Strahinja Pavlović - der (Rote) Bulle aus der Mozartstadt - stemmt sich "wie ein Stier" jedem entgegen, schont weder sich noch Gegner und hat in dieser Herbstsaison die Lufthoheit aller Bundesliga-Spieler.

Strahinja Pavlović ragt bei Kopfballduellen heraus

Bei den Spielern mit der besten Zweikampfquote in Kopfballduellen (mindestens 35 Duelle) ist Innenverteidiger Strahinja Pavlović von Meister FC Red Bull Salzburg das Nonplusultra. Der 22-jährige, serbischen Nationalspieler ist zudem auch der beste Zweikämpfer in der Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga. Bei den gewonnenen Kopfballduellen setzte der 1,94 Meter-Mann und Leistungsträger der Roten Bullen mit fast 75 Prozent die Benchmark.

Die Spieler mit der besten Zweikampfquote in Kopfballduellen:

1. Srahinja Pavlović (FC Red Bull Salzburg): 73,3 Prozent (12 BL-Spiele)

2. Philipp Ziereis (LASK): 70,0 Prozent (16 BL-Spiele)

3. Jonathan Scherzer (WAC): 69,1 Prozent (alle 17 BL-Spiele)

Sommerneuzugang und FC Fulham-Leih-Abwehrspieler Ibane Bowat hat seinen Anteil am Hartberger Höhenflug. Der 1,90 Meter-Mann aus Schottland, der in London geboren wurde, ist eine Konstante im Team des Überraschungs-Vierten aus der Ost-Steiermark.

Mit Lukas Jäger und Hartberger Diakité auch zwei Mittelfeldspieler dabei

4. Lukas Jäger (SCR Altach): 69,0 Prozent (16 BL-Spiele)

5. Ousmane Diakite (TSV Hartberg): 66,7 Prozent (16 BL-Spiele) und

Ibane Bowat (TSV Hartberg): 66,7 Prozent (16 BL-Spiele)

7. Osarenren Okungbowa (WSG Tirol): 66,7 Prozent (8 BL-Spiele)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und Harald Dostal/www.sport-bilder.at