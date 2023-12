Nachdem das Leader-Trio der ADMIRAL Bundesliga, bestehend aus FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz und LASK, seinen Fahrplan für die Frühjahrsvorbereitung preisgegeben hatte, folgten auch die Meldungen von TSV Egger Glas Hartberg, SK Austria Klagenfurt, SK Rapid, RZ Pellets WAC und FK Austria Wien, die allesamt um die Plätze in der Meistergruppe buhlen, sowie die Agenda des Tabellen-11. WSG Tirol. Fehlen noch FC Blau-Weiß Linz, SC Austria Lustenau und SC Cashpoint Rheindorf Altach... Nachfolgend der Terminplan des SCRA.

Mit breiter Brust wollen Atdhe Nuhiu, mit dem eine vorzeitige Vertragsverlängerung forciert wurde (siehe HIER), und der SC Cashpoint Rheindorf Altach ins Frühjahr starten... Umso bedeutsamer, eine gelungene Vorbereitung.

Trainingsstart, Trainingslager & Testspiele

Turnus- und standesgemäß steigt auch das Team von Cheftrainer Joachim Standfest bereits in der ersten Jänner-Woche ins Training ein, startet am 4. Januar, ehe von 17. bis 26. Januar in Belek (Türkei) ein Trainingslager abgehalten wird und darüber hinaus folgende Testspiele anstehen:

6. Jänner, 14 Uhr gegen FC Kufstein (Regionalliga West)

13. Jänner, 14 Uhr gegen SpVgg Unterhaching (3. Liga Deutschland)

19. Jänner, 15 Uhr gegen Vasas FC (2. ungarische Liga)

22. Jänner, 11 Uhr gegen Nyiregyhaza Spartacus (2. ungarische Liga)

22. Jänner, 15 Uhr gegen Radnicki Kragujevac (höchste serbische Liga)

25. Jänner (Zeit offen) gegen Pogon Stettin (höchste polnische Liga)

An den Februar- und Märzwochenenden solltet ihr euch grundsätzlich die Zeit um 17:00 Uhr freihalten. 😉 pic.twitter.com/uOWXiUJMxw — SCR Altach (@SCRAltach) December 19, 2023

