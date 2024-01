Er wurde am 31. Jänner 2006 in Vorarlberg geboren, begann das Fußball spielen beim FC Au und wechselte im Juli 2022 als damals 16-Jähriger von der AKA Vorarlberg U16 in die U17 des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart: Christopher Charl Olivier. Seit vergangenen Sommer ist der zentrale Mittelfeldspieler im U19-Team der Schwaben und laut dem "Kicker" heiß begehrt bei ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Dem Vernehmen nach habe sich sogar Ralf Rangnick, ehemals Trainer des VfB Stuttgart und Ex-Sportdirektor der Salzburger, für einen Wechsel zu den Roten Bullen stark gemacht.

Nimmt es auch schon mal mit zwei Gegenspielern auf: Der technische, agile Christopher Olivier. Bekommt er bis zu seinem 18. Geburtstag am Ende des Monats einen Profivertrag bei ADMIRAL Bundesliga-Krösus FC Red Bull Salzburg?

Sogar Ralf Rangnick macht sich für Wechsel von VfB zu RB Salzburg stark

Der 65-jährige ÖFB-Teamchef kennt Christopher Olivier bereits vom ÖFB-Perspektiv-Lehrgang im vergangenen Juli 2023. Der rot-weiß-rote U18-Teamakteur (1 Spiel, 2 Tore!) gilt als universeller Mittelfeldspieler, technisch versiert und flink. Der (noch) 17-Jährige stand bereits bei zwei Testspielen im Profikader der Stuttgarter.

Zwar heißt es, dass der VfB den bis 2025 laufenden Vertrag mit dem talentierten Vorarlberger vorzeitig verlängern wolle, die Verhandlungen stocken allerdings. Was wohl an einem lukrativen Angebot der Salzburger liegen würde.

