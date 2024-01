102 Partien wurden bisher in der 50. Jubiläums-Saison 2023/24 der ADMIRAL Bundesliga gespielt. Dabei kamen 18 Schiedsrichter in den 17 Runden zum Einsatz, von denen ein Trio mit jeweils neun Einsätzen die meisten Partien in Österreichs Fußball-Beletage leitete. Insgesamt wurde 487 mal die Gelbe Karte gezückt, gab es 27 Ausschlüsse, davon 12 per Ampelkarte und 15 per Roter Karte. Letztere verhängte der "Schiedsrichter des Jahres", der 32-jährige Braunauer Stefan Ebner, mit drei Mal am häufigsten. Allesamt in Partien mit Austria Wien und zwei Mal gegen Marvin Martins. Nachfolgend eine Referee-Bilanz.

Ist als ADMIRAL Bundesliga-Schiedsrichter seit 7. März 2015 im Einsatz: Der 38-jährige Wiener Polizist Julian Weinberger, der mit Christian-Petru Ciochirca und Sebastian Gishamer in der aktuellen Spielzeit mit neun Einsätzen die meisten der 18 Schiedsrichter hatte und die gelbe Karte mit 51 Mal am häufigsten zückte.

Schiedsrichter-Bilanz nach 17 BL-Runden

Christian-Petru Ciochirca/Steiermark: 9 Spiele, 43 Gelbe Karte, keine GRK, 1 RK

Sebastian Gishamer/Salzburg: 9 Spiele, 47 GK, 2 GRK, keine RK

Julian Weinberger/Wien: 9 Spiele, 51 GK, 1 GRK, keine RK

Walter Altmann/Tirol: 8 Spiele, 33 GK, 2 GRK, keine RK

Harald Lechner/Wien: 8 Spiele, 26 GK, 2GRK, 1 RK

Löste in der abgelaufenen Saison 2022/2023 Seriensieger Harald Lechner als Schiedsrichter des Jahres ab: Stefan Ebner - siehe auch Beitrag. Der 32-jährige Innviertler absolvierte im Herbst ligen-und bewerbsübergreifend gesamt 17 Einsätze. Darunter sieben in der ADMIRAL Bundesliga, je zwei in der UEFA-U17-EM- und Conference League-Quali sowie Youth League und je eine Partie in der ADMIRAL 2. Liga, im Uniqa-ÖFB-Cup, der OÖ-Liga sowie der UEFA-U21-EM-Quali.

Ebner zeigte Austria-Abwehrspieler Martins zwei Mal Rot

Stefan Ebner/Oberösterreich: 7 Spiele, 43 GK, 1 GRK, 3 RK (Anm.: 2x für Marvin Martins und 1x für WSG Tirol-Spieler David Gugganig im Spiel vs. Austria Wien).

Markus Hameter/Niederösterreich: 7 Spiele, 35 GK, 1 GRK, 2 RK

Alexander Harkam/Steiermark: 7 Spiele, 27 GK, 1GRK, 1 RK

Christopher Jäger/Salzburg: 6 Spiele, 35 GK, keine GRK, 1 RK

Alan Kijas/Niederösterreich: 6 Spiele, 28 GK, keine GRK, 2 RK

Josef Spurny/Wien: 6 Spiele, 20 GK, keine GRK, 1 RK

Daniel Pfister/Tirol: 5 Spiele, 27 GK, keine GRK, 1 RK

Arnes Talic/Salzburg: 4 Spiele, 19 GK, 1 GRK, keine RK

Ing. Gerhard Grobelnik/Wien: 3 Spiele, 13 GK, 1 GRK, keine RK

Achim Untergasser/Oberösterreich: 3 Spiele, 19 GK, keine GRK, 1 RK

Florian Jäger/Salzburg: 2 Spiele, 9 GK, keine GRK, 1 RK

Jakob Semler/Steiermark: 2 Spiele, 8 GK, keine GRK, keine RK

Dr. Safak Barmaksiz/Wien: 1 Spiel, 4 GK, keine GRK, keine RK

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at