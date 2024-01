Vier Wochen nach ihrem letzten Auftritt in der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga gegen den FK Austria Wien (2:2) kehren die Profis des Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt am heutigen Freitag in den Sportpark zurück. Um 11 Uhr bittet Chefcoach Peter Pacult im Karawankenblick-Stadion zum Prolog der Vorbereitung (siehe auch HIER) auf den zweiten Teil der Saison 2023/24.

Klarer Auftrag von Cheftrainer Peter Pacult an seinen "verlängerten Arm" auf dem Spielfeld, Thorsten Mahrer. Der Klagenfurter Kapitän und seine Mitspieler haben 37 Tage Zeit bis zur ersten Pflichtspiel-Partie des neuen Jahres (Topspiel Runde 18; Sonntag, 10.02., 17 Uhr beim LASK in der Raiffeisen Arena in Linz). Bis dahin gilt es für die Kärntner Violetten die Grundlage für eine erfolgreiche Frühjahrssaison zu schaffen.

„Gehe davon aus, dass Jungs auch im Winterurlaub gut gearbeitet und bereits Grundlage gelegt haben"

Cheftrainer Peter Pacult: „Ich gehe davon aus, dass die Jungs auch im Winterurlaub gut gearbeitet und bereits eine Grundlage gelegt haben, auf die wir aufbauen können. Bis zur Punkteteilung sind es noch fünf Spiele, in denen die Gegner uns alles abverlangen werden. Daher gilt es in den nächsten Wochen zu beißen, um für die Aufgaben bereit zu sein."

Im vergangenen Jahr mussten die Waidmannsdorfer nach extrem starken Schneefällen fast durchgehend auf Kunstrasen trainieren. Heuer lassen die Wetter-Bedingungen den Start auf natürlichem Untergrund zu – und wie es aussieht, wird es zunächst einmal dabeibleiben, denn die Vorhersagen lassen vorerst nicht auf einen Wintereinbruch schließen.

Bis zum Wiederbeginn der Meisterschaft am 11. Februar (17 Uhr) beim LASK bleiben Pacult und seinem Trainerstab genau 37 Tage, um der Mannschaft um Kapitän Thorsten Mahrer den nötigen Schliff zu verpassen. Nachdem mit Sebastian Soto und Nicolas Binder bereits zwei Spieler nach langen Verletzungen Ende 2023 in den Kader zurückkehrten, sollen Marco Knaller, Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko und Jonas Arweiler folgen.

Vier Testspiele vereinbart - Trainingslager vom 27.01. - 03.02. in Dalmatien

Um in den Rhythmus zu finden, wurden vier Testspiele fest vereinbart. Den Anfang macht das Match gegen den slowenischen Erstliga-Siebten NK Domžale (13. Jänner, 14 Uhr), es folgen Duelle mit dem Regionalligisten ASK Klagenfurt (17. Jänner, 18 Uhr), den slowenischen Erstliga-Fünften NK Bravo (20. Jänner, Uhrzeit offen) und den Zweitligisten Sturm Graz II (25. Jänner, 17 Uhr). Weitere Partien werden an der kroatischen Adriaküste folgen.

Vom 27. Jänner bis zum 3. Februar bezieht der Austria-Tross sein Winter-Quartier in Šibenik im Vier-Sterne-Hotel Amadria Park Ivan (siehe Foto). Während der Woche in Dalmatien wird es ein Testspiel gegen den Partnerklub und Zweitliga-Zweiten HNK Šibenik sowie ein Blitzturnier mit einem weiteren Verein aus der Region geben.

Fotocredit: Josef Parak und AMADIA Hotel