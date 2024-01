Unter den letzten "beißen die Wölfe"...! Neben dem SK Rapid, TSV Hartberg und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz zählt auch der RZ Pellets WAC heute zu den letzten der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs, die in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison gestartet sind (siehe auch HIER). Nach vierwöchiger Winterpause bat Cheftrainer Manfred Schmid um 15 Uhr seine Schützlinge zum ersten Training im neuen Jahr. Dabei auch Winter-Neuzugang Michael Morgenstern, während Kevin Bukusu und die Lavanttaler ab sofort getrennte Wege gehen.

Kein Glück im Wolfsrudel! Nach acht Bundesliga-Spiele im Frühjahr der Vorsaison wurde Kevin Bukusu im April 2023 durch eine Verletzung zurückgeworfen und spielte hernach keine Rolle mehr im Kader von Cheftrainer Manfred Schmid. Bereits bei dessen Vorgänger Robin Dutt fehlte der 22-jährige Deutsche von Anfang September 2022 bis Februar 2023 verletzungsbedingt.

Erster Probegalopp gegen GAK 1902 am 19. Jänner

Nachdem der WAC im letzten Spiel des Herbstes am Sonntag, den 10. Dezember 2023, eine Niederlage auswärts beim Tabellenvierten TSV Hartberg kassierte, ging es für den Liga-7. tags darauf am Montag in die Winterpause. Während die Weihnachtsfeiertage zur Erholung und zum Urlaub genutzt werden sollten, begleitete Torhüter Bonmann & Co. über die 4-wöchige Winterpause auch ein Heimprogramm.

Mit 8. Jänner ging es nun mit dem ersten Mannschaftstraining im neuen Jahr wieder los. Die ersten beiden Trainingswochen – in denen auch ein Testspiel gegen ADMIRAL 2. Liga-Spitzenreiter Grazer AK 1902 ansteht (19.01, Ort und Uhrzeit offen) – absolvieren die Wölfe im heimischen Wolfsberg, ehe es von 21. – 28. Jänner ins Trainingslager nach Spanien (Alicante) geht. Dort sind zwei Testspiele geplant.

Den letzten Feinschliff für den Start in die Frühjahrssaison holt sich das Wolfsrudel wieder im Lavanttal. Bevor es am Wochenende vom 09. – 11. Februar gleich mit einem wichtigen Heimspiel gegen den SK Rapid um Big-Points für die Meistergruppen-Quali losgeht, ist am Freitag, den 2. Februar, noch ein letztes Testspiel geplant (Gegner offen).

Alle Termine im Überblick:

Trainingsstart am 08. Jänner

Testspiel gegen den GAK am 19. Jänner (Ort und Uhrzeit offen)

Trainingslager in Alicante (Spanien) von 21.-28. Jänner Testspiel gegen Piast Gliwice am 23./24. Jänner (Uhrzeit offen) Testspiel am 27. Jänner (Gegner und Uhrzeit offen)

Testspiel am 02. Februar (Gegner und Uhrzeit offen)

Frühjahrsstart mit dem Heimspiel gegen den SK Rapid Wien (09.-11. Februar)

Neues Gesicht im Wolfsrudel

Mit Michael Morgenstern ist auch der erste Winterneuzugang der Wölfe ab sofort im Trainingsbetrieb der Profis dabei. Der 17-jährige Offensivspieler kommt vom FC Lendorf aus der Kärntner Liga zum Wolfsrudel. Nachdem er im Herbst bei einem Probetraining überzeugen konnte, unterschrieb das junge Talent aus Kärnten bei den Wölfen einen Vertrag bis 2026 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Cheftrainer Manfred Schmid: "Es freut mich sehr, dass wir Michael trotz des Interesses vom SK Rapid Wien für uns gewinnen konnten. Das Probetraining hat das riesige Potential, welches schon bei der Beobachtung eines Spiels absehbar war, bestätigt. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit ihm und wollen alles daran setzen ihn weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt an die Profimannschaft heranzuführen."

Vertragsauflösung

Der ursprünglich bis Sommer laufende Vertrag von Kevin Bukusu wurde indes einvernehmlich aufgelöst. Der 22-jährige deutsche Innenverteidiger kam im Sommer 2022 ablösefrei vom niederländischen NEC Nijmegen zum WAC.

Der ehemalige deutsche U-17-Nationalspieler (neun Einsätze) und Linksfuß, der aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen stammt, absolvierte acht BL-Einsätze für die Wolfsberger, spielte in der aktuellen Saison jedoch nurmehr für die 2. Mannschaft in der Regionalliga Mitte.