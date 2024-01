Gestern startete der TSV Egger Glas Hartberg in die Vorbereitung für die Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga, in die die Schopp-Schützlinge als ebenso starker wie überraschender Tabellenvierter ins Rennen einsteigen. Fünf Runden vor Grunddurchgang-Ende haben es Kapitän Jürgen Heil & Co. in eigener Hand, dass der Coup gelingt und zum zweiten Mal in der Vereinshistorie das Meistergruppen-Ticket in Österreichs Beletage gelöst wird. Ob zuvor auf dem seit Sonntag geöffneten Transfermarkt noch was bei den Ost-Steirern passieren wird? Zum Trainingsauftakt wurde zumindest ein neues Gesicht entdeckt...

Schopp: "Wir tun nichts, solange es keine Abgänge gibt"

So wird laut der Kleinen Zeitung in der ersten Trainingswoche des neuen Jahres beim TSV mit Yannis Nahounou ein 19-jähriger Innenverteidiger (französicher U20-Nationalspieler) getestet. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler, der die französische und ivorische Nationalität besitzt, ist bei Lique-1-Klub OGC Nizza bis 30. Juni 2026 unter Vertrag.

TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp über eine mögliche Verpflichtung (per Leihe) des Rechtsfußes und Abwehr-Hünen: „Mein Stand ist: Wir tun nichts, solange es keine Abgänge gibt." Nachsatz: „Weil ich sehe, dass alle hungrig sind und dabei sein wollen bei der Geschichte.“

Vorbereitungsstart für ein spannendes Frühjahr 💪🏽



Cheftrainer Markus Schopp bat heute zur ersten #Trainingseinheit 🥶⚽️



Erholt, gut gelaunt und voller Motivation und Tatendrang geht es in die knapp fünfwöchige Vorbereitung. 😃🙌🔥🔋#trainingsauftakt #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/CDSyMro9O7 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) January 8, 2024

