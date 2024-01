Das Jahr 2023 war (wieder) ein erfolgreiches in den Reihen des ADMIRAL Bundesliga-Zweiten SK Sturm Graz. Abseits des Vizemeistertitels sowie des Cup-Coups in der Vorsaison und des erstmaligen internationalen Überwinterns seit 23 Jahren (!) heuer, laueren die Steirer im Liga-Betrieb einmal mehr dicht hinter Liga-Leader FC Red Bull Salzburg und gieren auf Ausrutscher des Flaggschiffes im Frühjahr, dazu steht man neuerlich im UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale... Damit hinein in die Frühjahrs-Vorbereitung: Am heutigen Dienstag, dem 9. Jänner 2024, macht sich der schwarz-weiße Mannschaftstross geschlossen auf den Weg ins Kurztrainingslager ins slowenische Čatež, wo bis inklusive Freitag, 12. Jänner, residiert wird. Mit dabei: die "volle Kapelle".

Technisch beschlagen, wieselflink und "per Du" mit dem Spielgerät: Mo Fuseini, der den SK Sturm Graz per Leihe zumindest zeitweise verlassen könnte.

Drei Kandidaten stehen vor einem Leih-Engagement

Im Mannschaftsbus ins südöstliche Nachbar-, respektive Heimatland von Jon Gorenc Stankovic (Geburtsort Ljubljana) und Tomi Horvat (Murska Sobota), sitzen auch die vermeintlich vor einem (temporären) Weggang befindlichen Kandidaten Niklas Geyrhofer, Vesel Demaku und Mohammed Fuseini. Alle drei konnten im Herbst in der Kampfmannschaft in der Beletage nicht Fuß fassen, stehen vor einem Leih-Engagement - die Verhandlungen dabei seien laut Sportchef Andreas Schicker im Gange. "Unser Ziel ist es aber, mit dem Stamm in die Frühjahrssaison zu gehen. Möglich ist, dass wir Spieler, die zu wenig Spielpraxis bekommen, verleihen", lauteten unlängst die Worte des erfolgreichen Companions von Cheftrainer Christian Ilzer.

Linksverteidiger steht nur per Verkauf zur Verfügung

Indes hatte der 37-jährige sportliche Fädenzieher bereits vor geraumer Zeit angekündigt, dass das Thema Leihe bei Linksverteidiger Amadou Dante kein Thema sei. Der aktuell beim Afrika Cup (wie auch Bryan Teixeira, der ebenfalls als Leih-Abgang in Frage kommt) befindliche Ersatzmann für David Schnegg zeigte sich im Herbst mit seinen eingeräumten Einsatzzeiten unzufrieden - ein Verkauf stehe bei konkreten Angeboten im Raum.

Der 23-jährige Malier brachte es in der Herbstsaison auf insgesamt 460 Einsatzminuten im Oberhaus, sein 25-jähriges Pendant, aus Mils bei Imst kommend, dagegen auf fast 1.000 Spielminuten (plus drei Treffer). Der Vertrag von Amadou Dante in der Murmetropole wurde im Dezember 2022 vorzeitig verlängert und läuft noch bis Juni 2026. Im Falle eines vorzeitigen Verkaufes würden die "Blackies" damit abermals Ablösesumme generieren (Marktwert lt. transfermarkt.at: zwei Millionen Euro).

Stünde nur im Falle eines Verkaufes vor einem Weggang aus der Uhrturm-Stadt: Amadou Dante, der sich augenblicklich mit Mali beim Afrika Cup befindet.

Taufrischer Torwart mit auf Tour in Slowenien

Ebenfalls mit dabei, der erst gestern zum Rangzweiten der ADMIRAL Bundesliga gestoßene Neo-Schlussmann und "Feuerwehrmann" anstelle des am Kreuzband operierten Kjell Scherpen: der 22-jährige Vitezslav Jaros vom FC Liverpool (wir berichteten).

In vier Wochen steht das erste Pflichtspiel 2024 am Programm. Unsere Jungs sind bereits wieder voll im Fokus. #sturmgrazhttps://t.co/Ci5qxN68VW — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 5, 2024

Fotocredit: GEPA ADMIRAL