Seit vergangenen Freitag, dem 5. Jänner 2024, „brennt“ der Rasen im Karawankenblick-Stadion (siehe auch separaten Beitrag). Cheftrainer Peter Pacult und seine Assistenten bereiten die Profis der Austria Klagenfurt im Sportpark auf den zweiten Teil der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga vor. In der kommenden Woche bleiben die Bälle beim Tabellenfünften allerdings für drei Tage im Schrank. Dann stehen der fast schon traditionelle Kurztrip nach Bad Kleinkirchheim mit Schneeschuhwandern, Ski-Langlauf, Ski Alpin und Rodelpartien für die Kärntner Violetten am Plan.

Alle Jahre wieder...auch heuer steht im Jänner - wie in den beiden Vorjahren - wieder Schneeschuhwandern für das Pacult-Team auf dem Vorbereitungs-Programm für die Frühjahrssaison.

"Das ist wieder eine tolle Geste von Herrn Krenn"

Von Sonntag bis Dienstag reist der Austria-Tross mit dem Bus von Waidmannsdorf ins rund 50 Kilometer entfernte Bad Kleinkirchheim, bezieht Quartier im Hotel „Kärntnerhof“. Schon in den beiden zurückliegenden Jahren gehörte der Kurztrip in die Kurstadt im Bezirk Spittal an der Drau zum Vorbereitungs-Plan. Im Winter-Paradies wurde der ganz besondere Teamgeist weiter gefestigt, der die Violetten auszeichnet und stark macht.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2021 in der Relegation gegen den SKN St. Pölten (4:0, 1:0) hatte Präsident Herbert Matschek einen Anruf von Bürgermeister Matthias Krenn erhalten, der den „Kärntnerhof“ seit 1980 führt und zu einem beliebten Familien- und Sporthotel ausbaute. Er war begeistert vom Auftreten der Austria und sprach der Mannschaft eine Einladung in sein Gasthaus im Biosphärenpark Nockberge aus. Diese wurde im Vorjahr und auch heuer für eine Übernachtung erneuert.

Hier gastieren Kapitän Thorsten Mahrer & Co. ab Sonntag zum Kurztrip.

„Zeit in Bad Kleinkirchheim werden wir nutzen, um noch enger zusammenzurücken"

„Wir freuen uns sehr darüber, das ist wieder eine tolle Geste von Herrn Krenn. Die Zeit in Bad Kleinkirchheim werden wir dafür nutzen, um noch enger zusammenzurücken und das Teambuilding in den Fokus zu stellen. Ob Schneewandern oder Ski-Langlauf, der ‚Kärntnerhof‘ und die Umgebung bieten tolle Möglichkeiten, um Spaß miteinander zu haben und gleichzeitig im Ausdauer und Kraft-Bereich zu arbeiten“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

In der letzten Jänner-Woche packen die Violetten erneut ihre Taschen, mit dem Bus geht es nach Šibenik. Im Sommer ein beliebter Urlaubsort, bereiten sich die Klagenfurter an der kroatischen Adriaküste auf den weiteren Verlauf der Serie 2023/24 vor. „Im Amadria Park Hotel Ivan und auf den Rasenplätzen in unmittelbarer Nähe des Hotels erwarten uns hervorragende Bedingungen, um die Grundlagen für ein erfolgreiches Frühjahr zu legen“, betont Gorenzel.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Sandro Zakany und Hotel Kärntnerhof