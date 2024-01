Nach Abwehrspieler Kamil Piatkowski und Torhüter Nico Mantl vermeldet der FC Red Bull Salzburg das dritte Leihgeschäft in diesem Winter in punkto Abgang. Douglas Mendes Moreira wechselt in seine brasilianische Heimat retour und unterschreibt bei Red Bull Bragantino einen Leihvertrag bis 31. Dezember diesen Jahres

Absolvierte in der Herbstsaison sieben Einsätze für FC Red Bull Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga: Der zehnfache, brasilianische U-20-Nationalspieler Douglas Mendes.

Zehn Einsätze in Liga Zwo

Der 19-jährige Innenverteidiger kam im Jänner 2023 als Leihspieler nach Salzburg, ehe er im darauffolgenden Transferfenster fix verpflichtet wurde. Seither spielte Douglas Mendes als Kooperationsspieler für den FC Liefering, wo er auf insgesamt zehn Einsätze im Kalenderjahr 2023 kam.