Nachdem der ADMIRAL Bundesliga-Zweite SK Sturm Graz die Vakanz auf der Torhüter-Position durch Vitezslav Jaros und dem Leihgeschäft mit dem FC Liverpool aus der Welt schaffen konnte - wir berichteten -, scheint die Mannschaft aus der Murmetropole für den Moment komplett und befindet sich aktuell im Kurztrainingslager im slowenischen Čatež. Doch was wäre, wenn...? Verschlägt es zum Beispiel Jusuf Gazibegovic nach Zagreb oder folgt Amadou Dante einem Lockruf von anderswo - Sportchef Andreas Schicker scheint jedenfalls auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und hätte gar eine "zweite Wahl" bei der Torwartfrage in petto gehabt.

Für den Fall, dass Jusuf Gazibegovic dem Lockruf aus dem Ausland folgt, scheint man im Scouting-Team der "Blackies" vorgesorgt zu haben... Doch noch sind alle Mann "an Bord" beim Vizemeister und Cup-Champion, brodelt lediglich die hinlänglich bekannte Gerüchteküche.

Verteidiger aus Guinea als "Allzweckwaffe" für den "Fall der Fälle"?

Mit Sekou Sylla, einem technisch beschlagenen Defensivmann, der just am heutigen Dienstag sein 25. Wiegenfest feiert und sowohl die Staatsbürgerschaft von Guinea als auch die der Niederlande besitzt, könnte man in Graz-Liebenau sowohl die Position von Jusuf Gazibegovic als auch die von Amadou Dante "covern". Der 1,80 Meter große Abwehrspieler ist nämlich sowohl auf der Links- als auch auf der Rechtsverteidigerposition "heimisch" und wird laut "africafoot.com" gerade beim Afrika Cup von den "Blackies" unter die Lupe genommen.

Augenblicklich läuft Sekou Sylla für den SC Cambuur in der zweiten niederländischen Liga auf, hat jedoch auch bereits zehn Einsätze in der Eredivisie vorzuweisen und kann obendrein auch Positionen im defensiven Mittelfeld bekleiden. Sein Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.at im Moment auf rund 250 Tausend Euro.

Streift sich fortan die schwarz-weiße Arbeitsmontur über: Neo-Schlussmann Vitezslav Jaros. Der Tscheche war bei Andreas Schicker die "erste Wahl".

Was wäre, wenn der Neuzugang vom FC Liverpool nicht in Graz gelandet wäre?

Mit Vitezslav Jaros hat man in der steirischen Landeshauptstadt die "Wunschlösung" auf die Torwartfrage gefunden, doch war bis zuletzt nicht klar, ob der 22-jährige Tscheche den Weg in die "Grüne Mark" finden würde. Mit Slavia Prag, wo der ehemalige U21-Teamtorhüter bereits in der Jugend auflief, hatte sich auch ein renommierter Klub aus der Heimat des 1,90-Meter-Hünen um dessen Dienste bemüht.

Hätte der Scherpen-Ersatzmann, der dem holländischen "Riesen" übrigens von der Körpergröße her gleich um 16 Zentimeter nachsteht, kein Engagement bei den "Schowazn" erlangt, meint "footballscotland" zu wissen, wen Andreas Schicker noch in Aussicht hatte, zumal dieser stets von "zwei verbleibenden Optionen" sprach... Und zwar den mittlerweile 31-jährigen Benjamin Kevin Siegrist, der im Juli 2022 von Dundee United zum schottischen Traditionsverein Celtic Glasgow gewechselt war, bei den "Bhoys" allerdings nur zu mageren zwei Kurzeinsätzen kam.

Die Kontaktaufnahme von der Steiermark auf die "Insel" hätte bereits vor rund einem Monat erfolgt, ehe sich hernach Vitezslav Jaros im "Casting" gegen den ehemaligen U17-Weltmeister aus der Schweiz zu behaupten verstand. Wieder ein "glückliches Händchen" von Andreas Schicker und Tormann-Trainer Stefan Loch...? Das Frühjahr wird es weisen.

Vítězslav #Jaroš wechselt leihweise von @LFC zu den Schwoazn! 📜🖊️ #sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/Rvvp50XLMH — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 9, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und SK Sturm Graz