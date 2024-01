Im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga absolvierte die WSG Tirol heute in München ihr erstes Testspiel im neuen Jahr. Auf dem Trainingsgelände des deutschen Drittligisten TSV 1860 München (Tabellen-15.), für den die Meisterschaft bereits in eineinhalb Wochen mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg fortgesetzt wird und der heute mit Argirios Giannikis einen neuen Cheftrainer präsentierte, unterlagen die Wattener im Probegalopp über 120 Minuten (2x60) am Ende mit 1:4.

Gleich von zwei Löwen umzingelt: WSG Tirol-Torjäger Nik Prelec. Die Sechziger waren weiter, beginnt für sie die Meisterschaft in 2024 doch bereits schon am 20. Jänner. Für die Wattener dagegen erst drei Wochen später am Sonntag, den 11. Februar, mit dem Kellerduell gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau.

"Mit kompletten Durchwechseln ist sämtliche Struktur verloren gegangen"

Auf dem Trainingsgelände der Sechziger in München an der Grünwalderstraße... SPIELBERICHT FOLGT!

STATEMENT von Cheftrainer Thomas Silberberger: "Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend. In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht. Mit dem kompletten Durchwechseln ist dann sämtliche Struktur verloren gegangen, leider. Wir hätten uns mehr erhofft, doch haben unser Spiel nicht mehr rüber gebracht."

Der Konkurrenzkampf bei den Wattenern ist im vollen Gange. Auch Stefan Skrbo (r.) ist gefordert. Der technisch versierte Mittelfeldspieler, der am 23. Jänner 23 Jahre wird hofft nach seiner "gebrauchten Herbstsaison" mit Verletzungspech (nur sechs BL-Einsätze) auf ein auch persönlich erfolgreiches Frühjahr mit den Tirolern.

Ehrentreffer durch Comebacker Valentino Müller im Match-Finish

Startelf WSG Tirol: Stejskal - Sulzbacher, Bacher (K), D. Gugganig, Schulz - Blume, Üstündag, Taferner, Skrbo - Prelec, Buksa.

Torfolge: 1:0 Lakenmacher (13.), 2:0 Ćosić (85.), 3:0 Zejnullahu (90.+8), 3:1 V. Müller (90.+29), 4:1 Ouro-Tagba (90.+30).

🔚 Wir unterliegen dem TSV 1860 München in einem intensiv geführten Testspiel über 2x60 Minuten mit 1:4.



