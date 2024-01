Erster Winter-Neuzugang in der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläums-Saison beim SCR Altach, nach 17 Runden Tabellenzehnter im Oberhaus, und neue Option in der Offensive für Cheftrainer Joachim Standfest! Ousmane Diawara aus Mali wechselt vom schwedischen Zweitligisten Landskrona BoIS zu den Vorarlbergern und unterschreibt im Ländle bis Sommer 2027. Der 1,87m große Angreifer kann sowohl am Flügel als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. 13 Torbeteiligungen stehen beim 24-Jährigen im vergangenen Jahr 2023 zu Buche.

V.l.: Winter-Neuzugang Ousmane Diawara mit SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler.

„Gewinnen dynamischen Offensivspieler, welcher durch Tempo und Wucht vielseitig einsetzbar ist"

Nach acht Jahren bei diversen schwedischen Vereinen zieht es Ousmane Diawara in die Bundesliga. Letzte Saison gehörte der agile Malier bei Landskrone BoIS zum Stammpersonal und steuerte in der Liga neun Tore und zwei Vorlagen bei. Diawara, welcher auch die schwedische Staatsbürgerschaft trägt, verfügt neben seiner Kopfballstärke über Tiefgang in seinem Spiel gepaart mit einer guten Dynamik. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Ousmane erfüllt genau das Anforderungsprofil, nach dem wir gesucht haben. Wir gewinnen mit Diawara einen dynamischen Offensivspieler, welcher durch sein Tempo und seine Wucht vielseitig einsetzbar ist. Die Verpflichtung von Ousmane ist ein Gewinn für den SCR Altach, und ich bin zuversichtlich, dass er unser Team bereichern wird.“



Ousmane Diawara: „Es ist an der Zeit den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, ich freue mich sehr, dies beim SCR Altach in der österreichischen Bundesliga zu tun. Ich habe mich im Vorfeld intensiv mit dem Verein befasst, das professionelle Umfeld und die tolle Atmosphäre im Stadion weckt in mir eine große Vorfreude hier zu spielen. Ich bin hochmotiviert, meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten.“

SCRA morgen im Testspiel beim FC Bayern-Campus

Am morgigen Samstag, den 13. Jänner, absolviert der SCR Altach auch sein erstes Testspiel im neuen Jahr, nachdem der Probegalopp am vergangenen Samstag gegen den FC Kufstein wegen diverser Krankheitsfälle des Gegners abgesagt wurde. Morgen gastieren die Standfest-Schützlinge beim deutschen Drittligisten SpVgg Unterhaching. Ankick: 14 Uhr, FC Bayern-Campus, München.

Diawara zum SCRA ✅



Der Sportclub Rheindorf Altach freut sich mitzuteilen, den Offensivspieler Ousmane #Diawara unter Vertrag genommen zu haben. Der 24-jährige Malier kommt vom schwedischen Club @landskronabois zum SCRA.



📰 https://t.co/ddezBjhsOP pic.twitter.com/YhGHt441ZQ — SCR Altach (@SCRAltach) January 12, 2024

Fotocredit: SCRA