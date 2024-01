Das neue Jahr nimmt für die WSG Tirol und allen voran einem der Stammkräfte des ADMIRAL Bundesliga-Vorletzten keinen guten Anfang. Kassierten die Wattener im ersten Testspiel in 2024 bei Drittligist TSV 1860 München am Mittwochnachmittag an der Grünwalder Straße im 120-Minuten-Match nicht nur eine empfindliche 1:4-Niederlage, verletzte sich auch noch Stammkraft David Gugganig schwer.

David Gugganig mit Außenbandverletzung out

Der 26-jährige Innenverteidiger (geb. am 10.02.1997), der in der Herbstsaison bei elf Bundesliga-Einsätzen zehn Mal in der Startelf spielte, muss mehrere Wochen pausieren. Der gebürtige Kärntner zog sich beim Testspiel am Weißwurstäquator in Minute 16 eine Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu und ist laut Informationen der Klubaussendung der Tiroler damit rund drei Wochen zum Zuschauen verdammt. Siehe auch WSG-Winterfahrplan.

Der 1,92 Meter-Mann war erst im vergangenen Sommer von Liga-Konkurrent RZ Pellets WAC, für die er 28 Einsätze (ein Tor) absolvierte, ablösefrei zu den Wattenern gewechselt.

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr haben die Tiroler am Sonntag, den 11. Februar 2024, im Kellerduell gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau (14:30 Uhr, Tivoli Innsbruck, Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: WSG Tirol