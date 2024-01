Die ersten Woche im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison mit Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den ADMIRAL 2. Ligisten SKN St. Pölten am Sonntag, den 4. Februar (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), und Fortsetzung der Meisterschaft in der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende darauf, beschert dem SK Rapid sogleich eine Hiobsbotschaft. Offensivspieler Oliver Strunz erlitt am Donnerstag bei einer Übungseinheit im Körner Trainingszentrum powered by VARTA eine erhebliche Verletzung und fehlt folglich beim ab Montag beginnenden Winter-Trainingscamp der Hütteldorfer in Belek/Türkei.

Das Lachen dürfte Oliver Strunz leider nach seiner Verletzung vergangen sein. Saisonaus für den 23-jährigen Offensivspieler der Grün-Weißen!

Bruch des rechten Sprunggelenks und einen Riss des Syndesmosebandes

Der 23-jährige Wiener zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Bruch des rechten Sprunggelenks und einen Riss des Syndesmosebandes zu. Der Unglücksrabe wurde noch gestern von Teamarzt Dr. Lukas Brandner im UKH Lorenz Böhler im 20. Bezirk erfolgreich operiert. Bis zum Comeback wird es mehrere Monate dauern.

Die grün-weiße Nummer 7 kam in der laufenden Spielzeit in 17 Partien zum Einsatz und konnte sich im ÖFB-Cup auch zweimal in die Torschützenliste eintragen. Insgesamt bestritt der Eigenbauspieler, der seit 2009 das grün-weiße Trikot trägt, für die Profimannschaft bislang 44 Pflichtspiele, in denen er sechs Treffer (viermal Bundesliga, zweimal Cup) erzielte.

„...das hilft mir die Nerven nicht wegzuschmeißen und weiterzumachen"

Oliver Strunz zeigt sich nach der Operation bereits wieder kämpferisch: „Die Verletzung kommt zu einem sehr schlechten Zeitpunkt und ist mental für mich natürlich richtig schlimm. Ursprünglich hatte ich eine noch schwerere Verletzung befürchtet, ab sofort heißt es für mich alles reinzuhauen, um möglichst rasch wieder dabei sein zu können.

Ich weiß, dass ich die volle Unterstützung vom Trainerteam, den Mannschaftskollegen und der gesamten medizinischen Abteilung habe, das hilft mir die Nerven nicht wegzuschmeißen und weiterzumachen. Ich werde besser als zuvor zurückkommen, das kann und möchte ich allen Rapid-Fans versprechen.“

Vor Abreise ins Trainingslager noch Testspiel Samstag in Wien vs. Wiener Sport-Club

Die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß reist kommenden Montag ins Wintertrainingslager ins türkische Belek, noch am Samstag (14 Uhr) steht in der Heimatstadt ein Testspiel gegen den traditionsreichen Wiener Sport-Club auf dem Programm.

Der Eintritt zum Match ist frei, es werden Spenden zu Gunsten von Sport-Club-Kapitän Philip Dimov, der einst im Nachwuchs sowie der Akademie des SK Rapid kickte und im vergangenen Herbst leider eine tragische Verletzung erlitt, gesammelt. Die Begegnung gegen den Regionalligisten aus Hernals wird im Livestream auf Rapid TV zu sehen sein.

Die Partie wird morgen nicht wie ursprünglich geplant am Hauptfeld des Körner Trainingszentrum powered by VARTA, sondern auf dem ebenfalls mit einer Rasenheizung ausgestatteten Trainingsplatz 1 direkt neben dem Ernst-Happel-Stadion ausgetragen.

