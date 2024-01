Hereinspaziert in die Frühjahrsvorbereitung hieß es für den ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister und nunmehr Rangzweiten SK Sturm Graz im Rahmen des ersten Testspieles in 2024 gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka, bevor gleich zur Pflichtspieleinkehr mit dem UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen FK Austria Wien und dem Oberhaus-Gipfeltreffen gegen FC Red Bull Salzburg zwei Schlagerspiele winken. Während beim 2:1-Erfolg dank der Treffer von Manprit Sarkaria und Amady Camara ein gelungener Premieren-Probegalopp über die Dauer von 120 Minuten zelebriert werden durfte, stand ab Minute 61 Mohammed Fuseini nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Rampenlicht der Gerüchteküche.

Quirlig, umtriebig und immens laufstark: Mohammed Fuseini, der nun von einem namhaften slowenischen Erstligisten ins Visier genommen worden sein soll.

Heute noch in Catez, schon bald bei NS Mura?

Insbesondere aufgrund seiner immensen Schnelligkeit hat Mohammed Fuseini Begehrlichkeiten geweckt, wird augenblicklich durch das Portal "Nogomania" mit dem slowenische Erstligisten NS Mura in Verbindung gebracht. Der technisch beschlagene 21-Jährige aus Ghana gilt seit seinem Wechsel in die Murmetropole, welcher im Februar 2022 vonstattenging, als "Pendler" zwischen der Kampfmannschaft in der ADMIRAL Bundesliga und der "zweiten Garnitur" eine "Etage" tiefer, in der ADMIRAL 2. Liga.



Im Oberhaus brachte es der wendige Offensivakteur in der bisherigen Spielzeit auf elf Jokereinsätze, die mit einer Gesamteinsatzzeit von rund 100 Minuten allerdings kärglich ausgefallen sind. Dazu kommen Kurzeinsätzen in den Pokalbewerben auf nationaler und internationaler Ebene sowie drei Auftritte bei SK Sturm Graz II.

Laut "transfermarkt.at" beläuft sich sein Marktwert augenblicklich auf rund 700 Tausend Euro. Beim heutigen Testgalopp gegen den Rangzweiten der kroatischen Beletage kam Fuseini ab Minute 61 zum Zug... Ob er die schwarz-weiße Arbeitsmontur bald ad acta legen und dem Lockruf aus dem Nachbarland folgen wird?

Sah bereits viel Positives im ersten Probegalopp des Kalenderjahres, jedoch mindestens genauso viel Verbesserungspotenzial: Erfolgstrainer Christian Ilzer, der für seinen Job sichtlich leibt und lebt.

"Spiel, indem unsere Mannschaft spielerisch wie physisch absolut ans Limit gehen musste"

Cheftrainer Christian Ilzer zum Spiel: "Zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche stand uns mit Rijeka ein guter Testgegner gegenüber. Es war ein Spiel auf hohem Niveau, indem unserer Mannschaft spielerisch wie physisch absolut ans Limit gehen musste. Es haben einige Dinge gut funktioniert, aber es gab auch welche, die wir noch verbessern müssen. Am Ende war es ein wertvoller Test, der uns einige Anhaltspunkte gegeben hat, an denen wir jetzt in den nächsten Wochen weiter arbeiten können."

SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (2:1) HNK Rijeka

Tore: Sarkaria (39'), Camara (49'); Fruk (6')

Catez, 12. Jänner 2024, 13.30 Uhr, 50 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Jaros - Johnston - Affengruber - Lavalee - Schnegg - Prass - Stankovic (45' Geyrhofer) - Kiteishvili - Horvat - Sarkaria - Camara

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Maric - Gazibegovic - Haider (102' Löcker) - Borkovic - Scharmer - Geyrhofer - Hierländer - Stückler - Ilic (102' Sorg) - Fuseini - Wlodarczyk

HNK Rijeka (Startformation): Labrovic - Goda - Mitrovic - Dilaver - Smolcic - Pjaca - Jankovic - Hodza - Pasalic - Fruk - Ivanovic

Wir gewinnen das erste Testspiel des Jahres gegen @NKRijeka mit 2:1! 💪 #sturmgraz #Friendlies2024 #STURIJ

