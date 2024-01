In seiner Heimat Kamerun vermochte sich Leonel Ateba bei PWD Bamenda und Dynamo Douala jüngst ins mediale Rampenlicht zu spielen, nun steht der 24-jährige Mittelstürmer laut "africafoot.com" während des Afrika-Cups unter anderem unter Beobachtung des ADMIRAL Bundesliga-Zehnten SCR Altach.

Marschiert der Kameruner Leonel Ateba bald auf das Spielfeld für den SCR Altach?

Eine Einsatz-Minute als Länderspiel-Referenz

Die Konkurrenz im Werben um den offensivstarken 1,83-Meter-Mann dürfte mit dem türkischen Top-Klub Sivasspor jedoch einen klangvollen Namen haben, so sich das Team aus dem Ländle um die Dienste des Angreifers bemühen sollte. Sein Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.at augenblicklich auf rund 200 Tausend Euro. Für Kamerun gab der Mittelstürmer am 21. November 2023 in der WM-Quali gegen Libyen (1:1) sein Länderspiel-Debüt und wurde für eine Minute eingewechselt.

Am Freitag gab der SCRA um Cheftrainer Joachim Standfest den ersten Winter-Neuzugang bekannt - siehe HIER - und schaut nun während des Afrika-Cups einem angriffsstarken Kameruner auf die Füße.

ℹ️ Samuel Horak verlässt die Altacher Juniors & schließt sich der zweiten Mannschaft von SK Rapid an.



Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, Samuel! pic.twitter.com/8xfwh36A90 — SCR Altach (@SCRAltach) January 14, 2024

Fotocredit: IMAGO-Shengolpixs