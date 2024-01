FK Austria Wien, SK Sturm Graz, Leihe zu Austria Klagenfurt, zurück zum SK Sturm und jetzt im Winter zum ADMIRAL Bundesliga-Zehnten SCR Altach: Für seine 23 Jahre hat Vesel Demaku schon ein paar Stationen auf seiner Vita. Bei den Rheindörflern erhält der zentrale Mittelfeldspieler nun seine nächste Chance und wird nach Ousmane Diawara heute als zweiter Winter-Neuzugang - siehe auch hier - präsentiert. Und zwar per Leihe bis Sommer, wie im vergangenen Frühjahr bei Austria Klagenfurt. Wobei die Altacher die Möglichkeit haben, den gebürtigen Badener per Kaufoption fix zu verpflichten.

Nach zwei Mal "violett" mit Austria Wien & Austria Klagenfurt jetzt zum zweiten Mal nach dem SK Sturm schwarz-weiße Farben beim SCR Altach für Vesel Demaku.

80 Bundesliga-Einsätze für drei Klubs

Vesel Demaku war von der U15 bis zur U21 in allen Österreichischen Nationalteams vertreten und kann bereits auf 80 Bundesliga- und 27- Zweitligaspiele zurückblicken.



Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Wiener in den Nachwuchsabteilungen des SK Rapid, FC Admira und FC Red Bull Salzburg. Das Bundesliga-Debüt feierte der Rechtsfuß schließlich im März 2018 für die Wiener Austria. Im Trikot der Veilchen absolvierte Demaku 79 Pflichtspiele, ehe er nach Vertragsende im Sommer 2022 zum SK Sturm Graz übersiedelte.



Bereits im vergangenen Frühjahr war der ehemals 15-fache ÖFB-U21-Teamspieler leihweise für SK Austria Klagenfurt im Einsatz, nun wird er vorerst bis zum Sommer das SCRA-Trikot tragen. Vesel Demaku ist heute Vormittag ins Training eingestiegen und steht ab sofort zur Verfügung.

Vesel Demaku mit SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler, der seinen zweiten Winter-Neuzugang begrüßt.

„Wir sind froh, nach der schweren Verletzung von Manuel Prietl, im Mittelfeld einen gestandenen Bundesligaspieler dazuzugewinnen"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Vesel Demaku bringt in seinem jungen Alter viel Bundesligaerfahrung mit. Aufgrund der Konkurrenzsituation hatte er in Graz zuletzt eine nicht ganz einfache Situation, weshalb sich für uns die Möglichkeit eines Transfers ergeben hat. Wir sind froh, nach der schweren Verletzung von Manuel Prietl, im Mittelfeld einen gestandenen Bundesligaspieler dazuzugewinnen, der sofort weiterhilft und unserem Trainerteam mehr Variabilität ermöglicht.“



Vesel Demaku: „Ich freue mich sehr auf die Zeit in Altach. Die Auswärtsspiele im Schnabelholz habe ich immer als sehr stimmungsvoll wahrgenommen und freue mich jetzt, selbst das SCRA-Trikot zu tragen. Bedanken möchte ich mich bei den Verantwortlichen, die sich sehr um mich bemüht haben und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben haben. Ich bin überzeugt davon, dass wir viel Qualität im Kader haben und bin hochmotiviert, gemeinsam mit der Mannschaft im Frühjahr anzugreifen.“

„Vesa hat einen großartigen Charakter, Altach darf sich auf einen tollen Spieler freuen"

SK Sturm Graz-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Vesel Demaku ist ein immer noch junger Spieler, der über ausgezeichnete Anlagen verfügt. Nach seiner Verletzungspause hat er im Herbst starke Leistungen für Sturm II gezeigt und dort als absoluter Führungsspieler agiert.

Nun soll er aber wieder Spielpraxis auf höchstem österreichischen Niveau sammeln, welche er in Altach hoffentlich bekommen wird. Vesa hat einen großartigen Charakter, Altach darf sich auf einen tollen Spieler freuen. Wir wüschen ihm alles Gute in Vorarlberg!"

Fotocredit: SCRA