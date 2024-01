Der SK Rapid startet am heutigen Montag ins Winter-Trainingslager an die türkische Rivera. Nach dem 5:0-Testspielsieg gegen den Wiener Sport-Club am vergangenen Samstag und einem trainingsfreien Sonntag steht für den ADMIRAL Bundesliga-Tabellensechsten um den deutschen Cheftrainer Robert Klauß heute ein Reise-Nachmittag an. Vorher wurde noch eine Übungseinheit im Körner Trainingszentrum powered by VARTA absolviert.

Der deutsche Filigrantechniker Nicolas Kühn - hier im Duell mit LASK-Außenspieler René Renner in der Herbstsaison- hebt mit dem SK Rapid heute nicht ab nach Antalya. Dafür wohl eher auf die Insel, respektive nach Schottland.

Kein weiterer Kommentar zu Kühn vom SK Rapid!

Der grün-weiße Tross, darunter mit Aristot Tambwe-Kasengele, Furkan Dursun, Ismail Seydi, Nicolas Bajlicz, Laurenz Orgler, Philipp Wydra und Jovan Živković sieben junge Spieler, die in der Herbstsaison in der zweiten Mannschaft für Furore sorgten, aber in keinem Pflichtspiel der Profis zum Einsatz kamen, wird am frühen Montagabend im türkischen Belek Quartier beziehen und kehrt am 26. Jänner nach Wien zurück.



Folgende drei Testspiele stehen in Belek auf dem Programm:

Donnerstag, 18. Jänner – 17 Uhr (= 15 MEZ) vs 1. FC Slovacko

Donnerstag 25. Jänner – 11 Uhr (= 9 MEZ) vs Szeged 2011 FC und 17 Uhr (= 15 MEZ) vs Legia Warschau



In Absprache mit der sportlichen Leitung wird Mittelfeldspieler Nicolas Kühn die Reise ins Wintertrainingslager nach Belek nicht antreten. Der seit Jahresbeginn 24-jährige Deutsche und Millenium-Geborene bekam die Erlaubnis, mit einem an einer Verpflichtung interessierten Klub persönlich Gespräche zu führen (steht wohl ante portas bei Celtic Glasgow - siehe auch HIER.



Wie die Hütteldorfer in ihrer Klubaussendung betonen "ist der SK Rapid mit diesem Klub in einem professionellen Austausch und bittet um Verständnis, dass es darüber hinaus bis zu einer etwaigen Entscheidung keinen weiteren Kommentar geben wird".

Check in, in knapp 100 Minuten startet der Flieger in die 🇹🇷 zu unserem #Trainingslager in der Vorbereitung zur Frühjahrssaison 2024💪🏼💚#skrapid #SCR2024 #Belek2024 pic.twitter.com/WjUPbB2v9T — SK Rapid (@skrapid) January 15, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at