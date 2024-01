Mit dem 26-Jährigen Julius Ertlthaler hat der Tiroler Bundesligist den ersten Abgang der laufenden Wintertransferperiode zu vermelden.





Nach insgesamt 53 Einsätzen (5 Tore | 2 Assists) und rund zwei Jahren im Dress der WSG Tirol wechselt der Offensivakteur mit sofortiger Wirkung in die zweite polnische Liga zu GKS Tychy. In der laufenden Saison brachte es der gebürtige Burgenländer, dessen Arbeitspapier im Sommer 2024 ausgelaufen wäre, auf 18 Einsätze (2 Tore | 1 Assist) und stand dabei 1140 Minuten am Feld. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.



Manager Sport Stefan Köck zum Transfer: "Der Abgang von Julius Ertlthaler tut uns sportlich als auch menschlich weh. Er hat mit seinen Leistungen sowie mit seinem Auftreten stets zum Erreichen der Ziele der WSG Tirol beigetragen. Es war nicht geplant, dass wir ihn abgeben, aber für Erti hat sich eine große Chance, die er wahrnehmen wollte, aufgetan. Auch für die WSG passt diese Entscheidung und daher haben wir dem Transfer zugestimmt. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste."

Foto: GEPA Admiral