Vertragsauflösung bei der Wiener Austria

Nun herrscht Klarheit! Die Wiener Austria löste den Vertrag mit Aleksandar Jukic auf, nachdem er aus disziplinären Gründen nicht mehr Teil des Kaders der Kampfmannschaft war.

Aco, wie man Jukic gerne nannte, wurde ab seinem 14. Lebensjahr in der Austria-Akademie ausgebildet und schaffte über die Young Violets im Sommer 2020 den Sprung in den Profi-Kader. In den letzten Jahren absolvierte Jukic 121 Spiele für die Kampfmannschaft der Austria und erzielte dabei 16 Tore und leistete zehn Assists.

Die Verantwortlichen der Wiener Austria wünschen Alex Jukic alles Gute für seine Zukunft!