War es bereits in den letzten Tagen das mediale Top-Thema, ist der Transfer nun in Stein gemeißelt: Nicolas Kühn wechselt vom ADMIRAL Bundesliga-Sechsten SK Rapid auf die "Insel" und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow an, wo er einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre unterschreibt. Der offensivstarke, technisch versierte Deutsche zählte zu den Aktivposten bei den Grün-Weißen, vermochte sein ungemeines Fähigkeiten-Reportiore in Hütteldorf jedoch nie vollständig zur Geltung zu bringen.

Kehrt zwar dem SK Rapid den Rücken, trägt allerdings weiterhin die grün-weißen Vereinsfarben bei sich: Nicolas Kühn.

Als "Neujahrsbaby" nach 51 Pflichtspielen für SK Rapid auf die "Insel"

Nicolas Kühn, der am letzten Neujahrstag 24 Jahre jung wurde, kam im Sommer 2022 nach einer Leih-Saison beim damaligen deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue vom FC Bayern München zum SK Rapid und absolvierte seither 51 Pflichtspiele für Grün-Weiß, in denen er sieben Tore erzielen und weitere zehn Treffer direkt vorbereiten konnte.

Der ehemalige DFB U20-Teamspieler reiste am Sonntag mit Erlaubnis des SK Rapid auf die Insel und absolvierte bereits erfolgreich alle Medizin-Checks. Zudem erfolgte die Einigung über die Ablösemodalitäten mit dem Management des Spielers und den verantwortlichen des schottischen Traditionsklubs. Über diese wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart.

"Hoffe, er kann sein zweifellos riesiges Potential zur Geltung bringen"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Mit Nicolas Kühn verlässt uns ein wertvoller Spieler, dem ich persönlich und im Namen unseres Klubs nur das Beste für die Zukunft wünschen möchte. Ich hoffe, er kann sein zweifellos riesiges Potential in Schottland noch besser zur Geltung bringen als bei uns. Nic wollte diesen nächsten Schritt in seiner Laufbahn unbedingt machen. Da für uns schlussendlich auch die Rahmenbedingungen passten, haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen.“

"...durfte beim SK Rapid eine schöne und wertvolle Zeit erleben"

Nicolas Kühn selbst meint: „Leider sind die großen sportlichen Erfolge für meine Mannschaftskollegen und mich in den eineinhalb Jahren ausgeblieben, trotzdem durfte ich beim SK Rapid eine schöne und wertvolle Zeit erleben. Ich werde den Klub weiterverfolgen und drücke die Daumen, dass die Fans künftig viel Grund zum Jubeln haben werden. Mein Dank gilt allen Trainern, Mitspielern, Betreuern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."

🆕 Willkommen Kühn 🇩🇪



German winger Nicolas Kühn joins #CelticFC on a five-and-a-half year deal - subject to international clearance ✍



Welcome to Paradise, Nicolas! 🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) January 16, 2024

