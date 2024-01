Nachdem das "Kaugummi-Thema" des Winters um Nicolas Kühn Anfang der Woche "durchgekaut" war und der 24-jährige deutsche Offensivakteur - wie wochenlang spekuliert - vom SK Rapid zum schottischen Kultklub Celtic Glasgow gewechselt ist und dort einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben hat, steht mit Marco Grüll womöglich die nächste Stammkraft des derzeit ADMIRAL Bundesliga-Sechsten vor dem Absprung. Dass der agile Außenstürmer als "heiße Hütteldorfer Aktie" gilt, ist längst kein Geheimnis mehr. Und "täglich grüßt ein neuer Interessent". Laut der "Krone" ist jetzt auch Union Berlin in der "Verlosung".

Objekt der Begierde bei deutschen Bundesligisten: Marco Grüll!

Wird Marco Grüll im Frühjahr Mannschaftskollege vom Ex-Rapidler Trimmel?

Jener Kultklub aus Berlin-Köpenick, der im vergangenen Jahr sensationell erstmals in der UEFA Champions League dabei war und bei dem bereits ein Ex-Rapidler spielt: Kapitän Christopher Trimmel. Auch der Neo-Cheftrainer der "Eisernen", Nenad Bjelica, ist kein Unbekannter in Österreich und begann seine Trainer-Laufbahn beim FC Kärnten, ehe weitere Stationen in der Alpenrepublik beim FC Lustenau, WAC-St. Andrä und FK Austria Wien folgten.

Nicht zuletzt die Einnahmen im Herbst in der Königsklasse ermöglichen dem aktuell Tabellen-15. der Deutschen Bundesliga aus Berlin das nötige "Kleingeld" für Transferaktivitäten. Der 28-jährige Stürmer Sheraldo Becker (sieben Länderspiele für Suriname, zwei Tore) wird bereits mit dem spanischen Klub Real Sociedad in Verbindung gebracht. Für ihn soll Angreifer Chris Bedia von Servette Genf geholt werden. Dem Vernehmen nach will der Schweizer Klub für den Ivorer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, 2 Mio. Euro Ablösesumme.

Alternativ ist Union Berlin auch an Marco Grüll interessiert, dessen Marktwert sich bei 3 Mio. Euro beläuft (Quelle: transfermarkt.at) und der beim SK Rapid noch heuer bis 30. Juni einen Kontrakt hat. Nachdem mit dem FSV Mainz 05 und SV Werder Bremen bereits weitere deutsche Bundesligisten "Grüll-Gier" geweckt haben und auch der AC Florenz, derzeit Vierter der Serie A in Italien, den viermaligen ÖFB-Teamstürmer auf dem Radar haben, bleibt es um seine Personalie in diesen Tagen und Wochen spannend.

Nachdem SK Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer kürzlich noch einen Winter-Wechsel seines begehrten Offensivakteurs ausschloss, kommt es nun womöglich zu einer Kehrtwende, falls die Ablösesumme stimmt? Laut Informationen der Kronenzeitung liegt den Hütteldorfern bereits ein konkretes Angebot für den 25-jährigen Pongauer vor.

Heute um 15 Uhr absolviert das Team von Cheftrainer Robert Klauß im Trainings-Camp der Grün-Weißen in Belek ein Testspiel gegen den FC Slovacko. Ob Marco Grüll dabei sein wird?

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL