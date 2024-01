Nach Christoph Lang nimmt der SK Rapid mit Noah Bischof in der Wintertransferperiode einen weiteren aktuellen ÖFB U21-Teamspieler unter Vertrag. Der seit 7. Dezember 21-jährige Vorarlberger erhält einen Vertrag bis inklusive der Saison 2025/26 und kommt vom SCR Altach zum grün-weißen SCR nach Hütteldorf. Allerdings endgültig erst zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit, denn für die Frühjahrssaison wird der 1,88 Meter große Angreifer zum ADMIRAL 2. Ligisten FC First Vienna 1894 verliehen. Der "Doppelpass" der beiden Youngster beim SK Rapid lässt also noch auf sich warten...

Zwei Generationen, zwei Stürmer: Der 38-jährige, ehemalige BL-Torjäger René Gartler, inzwischen Assistent der SK Rapid-Geschäftsführung, und der 21-jährige Noah Bischof.

SK Rapid-Neuzugang Bischof soll im Frühjahr "viel Spielpraxis bei der Vienna" sammeln

Der 21-jährige Göfner schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SK Rapid an. Noah Bischof feierte im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga und lief gesamt in 62 Bewerbsspielen für den SCR Altach auf, dabei gelangen ihm im Oberhaus fünf Tore und zwei Vorlagen.

Seit der U11 kickte Noah Bischof für den Sportclub. Nach dem zeitweisen Abstecher bei der Akademie Vorarlberg wurde er 2021 als Eigenbauspieler in den Profikader beordert. Gleich am ersten Spieltag jener Saison feierte der neunmalige ÖFB-U21-Stürmer (drei Tore) seine BL-PremiereDebüt. Beim Rückspiel gegen den LASK am 12. Spieltag in Pasching traf er zum ersten Mal für die Rheindörfler auf Profiniveau. Im April des letzten Jahres steuerte der ambitionierte Angreifer einen ganz wichtigen Treffer bei: beim bedeutenden Sieg über die WSG Tirol avancierte er als Goldtorschütze zum Matchwinner.



In der laufenden Saison kam Bischof auf 14 Pflichtspieleinsätze für den SCRA, viermal stand er in der Startelf. Sein Vertrag beim SCRA wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Mit dem SK Rapid konnte nun eine Übereinkunft über einen Winter-Transfer getroffen werden.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Noah Bischof ist ein sehr interessanter Spieler, auf den wir in Zukunft setzen wollen. Momentan ist am wichtigsten, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt und daher freue ich mich, dass er beste Chancen hat, dies in den kommenden Monaten bei der Vienna zu tun. Es ist schön, dass sich künftig ein weiterer österreichischer U21-Nationalteamspieler in unserer Mitte wiederfinden wird. Wir werden seine Entwicklung bei unseren Kollegen in Döbling genau beobachten und ich bin überzeugt, dass er sich dort in den besten Händen befinden wird.“

Ivanschitz: „Mit Noah Bischof gewinnen wir einen spielintelligenten Spieler"

First Vienna FC 1894-Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Mit Noah Bischof gewinnen wir einen spielintelligenten Spieler, der bereits sein Talent in der österreichischen Bundesliga bewiesen hat. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellen wird."

Noah Bischof: „Ich freue mich auf die Herausforderung bei der Vienna und bin hochmotiviert, einen positiven Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Die Hohe Warte ist eine traditionsreiche Spielstätte, und ich bin stolz, Teil dieses Clubs zu sein."

