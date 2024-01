Er absolvierte drei Spiele für das ÖFB-U21-Team, erzielte dabei stolze vier Tore, und war außerdem 34 Mal in der ADMIRAL Bundesliga im Einsatz (8 Tore, 6 Assists) für die WSG Tirol: Tobias Anselm. An die Wattener war der 23-jährige Offensivspieler für zwei Spielzeiten vom LASK ausgeliehen, ehe er im Sommer 2022 aus dem "Heiligen Land" zu den Linzern zurückkehrte. Wo ihm - auch aufgrund von Verletzungspech (Kreuzbandriss) - beim BL-Dritten der Durchbruch verwehrt blieb. Nunmehr wagt der Tiroler einen neuen Anfang und wird von den Athletikern zum zweiten Mal verliehen, bis Saisonende zum FC Viktoria Köln/3. Liga.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr blickten Radovan Vujanovic (l.) und Tobias Anselm bei dessen Vertragsverlängerung bis Juni 2025 noch zuversichtlich drein. Doch dann ereilte Angreifer Anselm das Verletzungspech, mit monatelanger Zwangspause. Nun geht es für den 23-Jährigen von der Donau an den Rhein.

„Freuen uns sehr, dass wir für ihn einen Verein gefunden haben, bei dem er Spielpraxis sammeln kann"

Das gab der LASK kurz vor dem Ankick des heutigen Testspiels gegen den polnischen Tabellendritten Lech Posen im Rahmen der Wintervorbereitung im Trainingscamp in Belek/Antalya bekannt. Im Oktober 2023 feierte Tobias Anselm nach überstandenem Kreuzbandriss ein erfolgreiches Comeback bei den LASK Amateuren in der Regionalliga Mitte, wo er in vier Spielen zwei Treffer erzielen konnte.

Nun soll er, dessen Jugendvereine SV Kirchbichl (09/2005-), FC Kufstein und der FC Red Bull Salzburg sind, beim Tabellenzwölften der deutschen 3. Liga - die Kölner werden von Ex-Bundesligaprofi Olaf Janßen (ehem. 1. FC Köln) gecoacht, weitere wertvolle Einsatzzeiten sammeln.

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport: „Tobias ist ein junger Spieler, der über hohes Potenzial verfügt. Wir freuen uns sehr, dass wir für ihn einen Verein gefunden haben, bei dem er Spielpraxis sammeln kann und wünschen ihm für die Zeit in Deutschland alles Gute.“



Wir verabschieden Tobias #Anselm, der sich leihweise für ein halbes Jahr dem FC Viktoria Köln anschließt!

Zum Beitrag: https://t.co/E6tqPY2eqN pic.twitter.com/DCoOiUaotQ — LASK (@LASK_Official) January 18, 2024

Fotocredit: LASK