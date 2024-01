Durchlief die Jugendabteilung des 1. FSV Mainz 05, kam im Sommer des Vorjahres zum SK Rapid, gab am 17. und sogleich letzten Herbstspieltag gegen Liga-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg sein ADMIRAL Bundesliga-Debüt und avancierte am heutigen Donnerstag im ersten Testspiel des Türkei-Trainingslagers in Belek gegen den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovácko zum Siegtorschützen: der 19-jährige Dennis Kaygin. Der Mittelfeld-Youngster traf beim 2:1-Erfolg nach 0:1-Rückstand gleichermaßen vom Elfmeterpunkt wie der nur knapp zwei Jahre ältere Fally Mayulu. Mit dabei war auch Marco Grüll, um dessen Dienste sich abermals ein Bundesligist vom "großen Fußball-Bruder" aus Deutschland bemühen soll - wir berichteten.

Hatte nach seinem am Dienstag fixierten Wechsel zum SK Rapid zum ersten Mal die neue "Wäsche" an: Aktivposten Christoph Lang.

Debüt von Christoph Lang im SK Rapid-Dress bei und Starkregen und Chancen-Plus

Ganz in Rot kam die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß in der Anfangsphase gleich zu guten Chancen, Kapitän Guido Burgstaller traf das Aluminium (1.), ehe Marco Grüll die Kugel in die Hände des Keepers zirkelte (3.). Die größte Möglichkeit auf den Führungstreffer hatte dann erneut der Routinier mit der Nummer 9, scheiterte jedoch im letzten Moment im Eins-gegen-Eins gegen den Keeper (23.).

Nach einem gelungenen Eckball prüfte auch Christoph Lang den tschechischen Torwart, der wiederum parieren konnte (25.), ebenso wie bei Burgstallers Chance wenige Minuten später (30.). Die offensiven Aktionen waren da, so gab es erneut zwei hundertprozentige Möglichkeiten für Marco Grüll und Guido Burgstaller, doch der Ball wollte noch nicht in die Maschen (33.).

Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte erneut die Querlatte das 1:0, Christoph Lang scheiterte am Aluminium (40.). So ging es begleitet von einem starken Wolkenbruch in die zweite Hälfte.

Vier Elfmeter in Halbzeit zwei münden in Last-Minute-Erfolg für SK Rapid

Das schlechte Wetter ließ nicht nach, bei starken Regenfällen lief in klassischer Testspielmanier in der zweiten Hälfte eine fast komplett neue Elf aufs Feld, einzig Niklas Hedl blieb zunächst im Tor. Nach einem Foul gab es sogleich Elfmeter für die Tschechen, der kurioserweise zwei Mal durchgeführt werden musste – bei beiden Versuchen erriet der SK Rapid-Schlussmann allerdings die Ecke und sicherte den Grün-Weißen damit weiterhin die Null (55.)!

Doch wenige Minuten später landete die Kugel nach einem Freistoß abgefälscht und dadurch unhaltbar im Tor, 0:1 (59.). Laurenz Orgler ersetzte in der 65. Minute Niklas Hedl, wenige Minuten später verwandelte Fally Mayulu sozusagen den dritten Elfer im Spiel eiskalt zum Ausgleich, 1:1 (69.).

Aufgrund der starken Regengüsse kam insbesondere in der Schlussphase kein richtiger Spielfluss zustande. Nach einem Handspiel gab es jedoch den zweiten Elfmeter für die Mannschaft aus Hütteldorf, den Dennis Kaygin staubig zum 2:1 ins Netz hämmerte (90.). Das war auch der Schlusspunkt der Partie, ein knapper Testspielsieg steht zu Buche!

"Gegner war sehr robust, sehr erfahren"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß: "Die erste Halbzeit kann man bewerten, da waren die Bedingungen noch gut. Wir haben uns dort viele Torchancen herausgespielt, leider keine davon genutzt. Wir müssten zur Pause eigentlich führen. Der Gegner war sehr robust, sehr erfahren, da haben wir dann am Anfang der zweiten Halbzeit auch ein wenig gebraucht, um reinzukommen. Hinten heraus waren wir dann wieder überlegen und am Ende ist es schön zu gewinnen."

SK Rapid 2:1 (0:0) 1. FC Slovácko

Testspiel | Wintertrainingslager Belek

Tore: Mayulu (69., Elfm.), Kaygin (90., Elfm.); Moormann (59., ET)



SK Rapid-Elf 1. Hälfte: Hedl; Auer, Kongolo, Querfeld, Kasanwirjo; Kerschbaum, Sattlberger; Lang, Seidl, Grüll; Burgstaller ©

SK Rapid-Elf 2. Hälfte: Hedl (65. Orgler); Moormann, Sollbauer, Hofmann ©, Schick; Oswald, Bajlicz; Seydi, Živković, Kaygin; Mayulu

