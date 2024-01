Da sind es schon drei Neue...: ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau vermeldet nach Leo Mikic und Luca Meisl heute seinen dritten Winter-Neuzugang und verpflichtet mit Paterson Chato einen defensiven Mittelfeldspieler. Der 27-jährige Deutsche wechselt mit sofortiger Wirkung vom deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück, dem Klub bei dem bis zum vergangenen November Tobias Schweinsteiger, Bruder von Sebastian Schweinsteiger, Cheftrainer war, ablösefrei ins Ländle. Siehe auch Winter-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Sportdirektor Alexander Schneider mit dem nächsten Neuzugang: Paterson Chato, geboren am 01.12.1996 in Goma/Zaire, Nationalität Deutschland. Jugendvereine: FC Schalke 04 (2004-2009), Bayer 04 Leverkusen (2009-2014).

"Mit Paterson bekommen wir klassischer Sechser, der sehr zweikampf- und kopfballstark ist"

Nachdem Paterson Chato seine ersten Schritte im Fußballbereich beim FC Schalke 04 machte, wechselte der Linksfuß 2009 in die Jugend von Bayer 04 Leverkusen. Bei der Werkself durchlief er in den folgenden Jahren alle Jugendmannschaften, ehe sein Weg ihn dann in den Profifußball führte. Bei seinen Stationen u.a. bei Borussia Dortmund II, SF Lotte, SV Wehen Wiesbaden und Türkgücü München (mit Trainer Andreas Heraf) konnte der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler eine Menge Erfahrung sowohl in der deutschen 3. Liga als auch der 2. Bundesliga sammeln.

Seit Juli 2022 spielte er beim VfL Osnabrück und schaffte mit den Niedersachen in der Spielzeit 2022/23 den Aufstieg in die 2. Deutsche Bundesliga. Insgesamt bestritt "Pat" Chato bislang 117 Spiele in der 3. Liga und 27 Spiele in der 2. Bundesliga.

Nun folgt der Wechsel zur Austria, welcher gleichbedeutend mit seiner ersten Station außerhalb Deutschlands ist. Paterson Chato unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

"Kenne Trainer aus meiner früheren Station"

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir freuen uns, Pat bei uns begrüßen zu dürfen. Speziell auch durch die Verletzung von Stefano Surdanovic, war es uns sehr wichtig in dieser Transferperiode unseren Kader mit einem körperlich starken zentralen Mittelfeldspieler zu verstärken. Mit Paterson bekommen wir einen klassischer Sechser, der sehr zweikampf- und kopfballstark ist und unserer Mannschaft mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen kann.

Wir möchten uns ausdrücklich auch beim VfL Osnabrück für die fairen Gespräche und ihre Hilfe, diesen Wechsel möglich zu machen, bedanken.“

Paterson Chato: „Ich hatte mit den Verantwortlichen und dem Trainer (Anm.: Andreas Heraf), den ich aus meiner früheren Station kenne, sehr gute Gespräche. Das hat mich überzeugt, den Schritt hierher nach Lustenau und auch in die Österreichische Bundesliga zu machen. Ich will der Mannschaft helfen und das gemeinsame Ziel – den Klassenerhalt – erreichen und dabei Woche für Woche meine Leistungen auf den Platz bringen.“

Von der Bremer Brücke an den Rhein: Wir verpflichten Paterson Chato vom VfL Osnabrück. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt bei der Autria einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.



➡️ https://t.co/JVHWENO0ki



Herzlich willkommen, Pat! 💚 pic.twitter.com/ZkoCcCzzF2 — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) January 19, 2024

Fotocredit: SC Austria Lustenau