Am heutigen Freitag begegneten sich der ADMIRAL 2. Liga-Zweite SV Guntamatic Ried und ADMIRAL Bundesliga-Vorletzte WSG Tirol im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried zum 120-Minuten-Testspiel. Beide Klubs kennen sich noch bestens aus der Vorsaison im Oberhaus, wo die Wattener die Duell-Bilanz für sich entscheiden konnten. Nach zwei WSG-Siegen im Grunddurchgang trennten sich die Innviertler und Tiroler dann im Frühjahr im Unteren Playoff zwei Mal 1:1. Im Probegalopp gab´s heute auch im dritten Duell en suite das gewohnte Resultat. Siehe auch Testspiele der ADMIRAL Bundesligisten und Testspiele der ADMIRAL 2. Ligisten.

Gratulation zum "Vierteljahrhundert", Valentino Müller. Doch mit einem Sieg in Ried als Geschenk zum 25. Wiegenfest wurde es für den gebürtigen Lustenauer nichts. Der WSG-Antreiber hatte sich mit den Tirolern mit einem 1:1 zu begnügen. Hier eine Szene aus der Vorsaison am 14. April mit dem Ex-Rieder Michael Martin.

Nach langer Anreise am Vormittag wurden Wattener schnell "kalt erwischt"

Bereits am Freitagmorgen um 8 Uhr brach der Tiroler Tross nach Oberösterreich auf. Beim Probegalopp im altehrwürdigen Klaus-Roitinger-Stadion kamen kurz nach der Mittagszeit allerdings die Rieder besser "in die Gänge". Bereits nach 12 Spielminuten landete das Spielgerät dank "Testpilot" Benoit Onambele im Netz von Gäste-Goalie Benjamin Ožegović. Auftakt nach Maß für die Wikinger durch den jungen Franzosen. Der 18-jährige Linksverteidiger (zuletzt Racing Straßburg) weilt in dieser Woche zum "Casting" beim Tabellenzweiten der ADMIRAL 2. Liga, der somit gegen den Vorletzten aus Liga 1 früh vorlegte.

WSG-Kapitän Valentino Müller, der heute 25 Jahre jung wird, und Kollegen waren gefordert in ihrem letzten Winter-Vorbereitungstestspiel auf österreichischem Boden und eine Match-Dauer von 4 x 30 Minuten. Es dauerte bis zur 59. Min. und kurz vor einer längeren Pause, ehe dem ehemaligen SV Rieder Luca Kronberger der Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand gelang.

"Bin mit allen 22 Akteuren sehr zufrieden"

Thomas Silberberger (WSG Tirol-Cheftrainer): "Es war ein hochintensiver Test über 120 Minuten, der seinen Zweck voll und ganz erfüllt hat. Beide Treffer sind aus großen individuellen Fehlern beider Mannschaften entstanden. Ansonsten haben wir wenig zugelassen und vor allem in der zweiten Hälfte einige Aktionen nicht sauber zu Ende gespielt.

In dieser Phase haben wir einige Großchancen liegen gelassen. Zum Schluss hatte Aleks (Anm. Buksa) auch noch den Siegtreffer am Fuß, aber ich bin mit allen 22 Akteuren sehr zufrieden."

Freitag, 19.01.2024, 13 Uhr, Testspiel, Zuschauer: 100.

SV Guntamatic Ried vs. WSG Tirol 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 Onambele (12.), 1:1 Kronberger (45.+14).

Startelf SV Guntamatic Ried: A. Leitner - Sammer, Zotter, Steurer - Wohlmuth, Madritsch, Marinšek, Onambele - Bajic, Grosse, Eza. Trainer: Maximilian Senft.

Aufstellung WSG Tirol, 1. Hz.: Ožegović - Sulzbacher, Bacher, Okungbowa, Schulz - V. Müller, Taferner, Blume, Kronberger - Diarra, Prelec. Trainer: Thomas Silberberger.

Aufstellung WSG Tirol, 2. Hz.: Stejskal – Ranacher – Dosch – Štumberger – Geris – Naschberger – Škrbo – Ogrinec – Tomic – Vötter – Buksa.

Weiterer Winterfahrplan WSG Tirol:

Donnerstag, 25.01. - Samstag, 03.02.: Trainingslager Side/Türkei

Samstag, 27.01: WSG Tirol vs. FC Koper (Side)

Freitag, 02.02.: WSG Tirol vs. FK Borac Banja Luka (Side)

Weiterer Winterfahrplan SV Guntamatic Ried:

Sonntag, 21.01. - Freitag, 26.01.: Trainingslager Terme Čatež/Slowenien·

Freitag, 26.01., 11 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. NK Bravo/1. Liga Slowenien (in Čatež).

Samstag, 03.02., voraussichtlich 16.00 Uhr: Testspiel gegen Bayern München II am Bayern Campus in München

Freitag, 09.02., 13 Uhr: Wacker Burghausen vs. SV Guntamatic Ried (Burghausen); 17.30 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. Hertha Wels (Innviertel ARENA Ried).

