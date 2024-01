Der 6:0-Testspiel-Kantererfolg des FC Red Bull Salzburg am vergangenen Freitag gegen den amtierenden norwegischen Meister FK Bodö-Glimt im spanischen Trainingslager in Marbella wurde zum Pyrrhus-Sieg. Schied doch Samson Baidoo nach 37 Minuten aus und erlitt - wie die Roten Bullen in ihrer heutigen Klubaussendung vermelden - eine gravierende Verletzung, die den 19-jährigen ÖFB-Team-Innenverteidiger länger ausfallen und womöglich auch um seine EM-Teilnahme heuer in Deutschland (14. Juni - 14. Juli 2024) bangen lässt.

Samson Baidoo im Gipfeltreffen der Roten Bullen im Herbst gegen den SK Sturm in Aktion. Beim Retourmatch gegen den Vizemeister zum Bundesliga-Jahresauftakt 2024 am Freitag, den 9. Februar (20:30 Uhr, Red Bull Arena, Wals-Siezenheim, Ligaportal-LIVETICKER) wird der 19-jährige, gebürtige Grazer definitiv fehlen.

Riss des Syndesmosebandes zieht wohl Operation nach sich Nach der Rückkehr aus dem spanischen Trainingscamp in Salzburg haben weitere durchgeführte Untersuchungen ergeben, dass sich der 19-jährige Innenverteidiger einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Knöchel zugezogen hat. Der gebürtige Grazer muss voraussichtlich operiert werden und fällt etliche Wochen aus. In der Herbstsaison zählte der sympatische Abwehrspieler mit ghanaischer Abstammung zu den Stammkräften beim FC Red Bull Salzburg, absolvierte wettbewerbsübergreifend 19 Pflichtpartien (13x in der ADMIRAL Bundesliga, 5x in der Champions League, 1x Uniqa-ÖFB-Cup) und erzielte zwei Bundesliga-Tore. Am 13. Oktober 2023 gab der 1,90 Meter-Mann, der u.a. in der Jugend des GAK 1902 spielte, unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft und wurde im EM-Quali-Match gegen Belgien in der 66. Minute für Kevin Danso im Ernst-Happel-Stadion in Wien eingewechselt. ℹ️ Samson Baidoo hat sich beim letzten Testspiel in Marbella einen Syndesmosebandriss im rechten Knöchel zugezogen, muss voraussichtlich operiert werden und fällt damit etliche Wochen aus. Gute Besserung, Sammy! ✊ pic.twitter.com/2T8caAtGc4 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 22, 2024 Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty