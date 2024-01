Von den 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs ist heute einzig der SCR Altach im Testspiel-Einsatz - siehe auch Testspiele. Und zwar per Doppel-Match! Bereits am Vormittag trennten sich die Vorarlberger im Rahmen ihres türkischen Trainingslagers in Belek gegen den ungarischen 2. Liga-Spitzenreiter Nyíregyháza Spartacus FC mit 1:1. Doch dass es überhaupt bis zum Abpfiff kam, stand auf der Kippe, die Partie vor dem Abbruch. Nach dem Aufreger vor wenigen Tagen beim SK Rapid-Spiel um strittige Elfmeter-Entscheidungen - wir berichteten - gab es auch heute jede Menge Unmut über den Unparteiischen. Siehe auch VIDEO!

SCRA-Cheftrainer Joachim Standfest und seine Mannschaft waren ob der Elfmeter-Wiederholung für die Ungarn sichtlich "bedient" und boykottierten kurzzeitig eine Spielfortsetzung.

Kurz vor Spiel-Boykott: Elfmeter-Wiederholung echauffierte Altacher

Wobei die Altacher kurzzeitig das Spiel sogar unterbrachen. Nach einem 0:0 zur Pause brachte Neuzugang Ousmane Diarra das Team von Cheftrainer Joachim Standfest nach dem Seitenwechsel per fragwürdigem Elfmeter in Führung (69.).

Was postwendend erhielt auch Spartacus einen Elfmeter zugesprochen, den SCRA-Keeper Tobias Schützenauer parierte (71.), wobei alles korrekt schien. Das Schiedsrichter-Team entschied aber dennoch auf Wiederholung, worauf die Vorarlberger allesamt das Spielfeld verließen und sich erst nach einer kurzen Unterbrechung dafür entschieden hatten, doch weiterzuspielen. Im zweiten Versuch verwandelte Kristóf Herjeczki den Strafstoß (76.) zum 1:1-Endstand.

Testspiel zum Nachsehen

Die strittigen Tor-Szenen:

Elfmeterszene für Altach: 1:22:54

Elfmeterszene gegen Altach: 1:26:10

Video

Am Nachmittag trifft der ADMIRAL Bundesliga-Zehnte im zweiten Probegalopp des heutigen Tages auf Radnicki Kragujevac/1. Liga Serbien. Man darf gespannt sein, ob diese Partie "geräuschlos" über die Bühne geht...

76' | Spartacus verwandelt im zweiten Versuch. Was für eine krumme Entscheidung. #ALTFCS 1-1 — SCR Altach (@SCRAltach) January 22, 2024

Fotocredit: Josef Parak