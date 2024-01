Freud und Leid beim ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien um zwei 21-jährige Spieler. Während bei den Wiener Violetten wochenlang verletzungsbedingt der deutsche Stürmer Fisnik Asllani (bis Saisonende von TSG Hoffenheim ausgeliehen) ausfällt, ist dem Vernehmen nach der gleichaltrige, angeschlagene Mittelfeldspieler Matthias Braunöder in dieser Woche wieder einsatzfähig.

Für den Frühjahrsstart verletzungsbedingt erstmal ausgebremst: Austria-Angreifer Fisnik Asllani (geb.: 08.08.2002 in Berlin).

Diagnose bei Asllani: Sehnenriss in der Fußsohle

Der Eisenstäder (geb.: 27.03.2002) hatte nach einem Schlag auf das Sprunggelenk im ersten Testspiel des Jahres am 10. Jänner auf Malta gegen den tschechischen Erstligisten FC Hradec Králové nahezu alle Einheiten im elftägigen Wintertrainingscamp verpasst. Der 18-fache ÖFB-U21-Teamspieler brachte es im Herbst für das Team von Cheftrainer Michael Wimmer wettbewerbsübergreifend auf 23 Pflichtpartien (ein Assist), davon 16 in der ADMIRAL Bundesliga.

In der Fisnik Asllani in der laufenden Saison bei elf Einsätzen drei Mal scorte (plus ein Assist). Wann das wieder der Fall sein wird, hängt vom Genesungsverlauf ab. Wie der Tabellenachte heute bekannt gab, wurde beim Leihstürmer vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim ein Sehneneinriss in der Fußsohle diagnostiziert. Der 1,91 Meter-Mittelstürmer und gebürtige Berliner (Jugendvereine: BFC Dynamo und 1.FC Union) hatte bereits vor einer Woche am Montag, dem 15. Jänner, im letzten Trainingslager-Testspiel auf Malta gegen den tschechischen Erstligisten Sigma Olmütz über Schmerzen im Fuß geklagt.

Noch zwei Testspiele vor Cup-Kracher beim SK Sturm

Vor der ersten Pflichtpartie im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Pokal-Verteidiger SK Sturm Graz (Freitag, 2. Februar, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) absolvieren die Wiener Violetten in dieser Woche noch zwei Vorbereitungsspiele - siehe auch Testspiele der ADMIRAL Bundesligisten.

Zunächst morgen Abend dabeim gegen den Favoritner AC in der Generali Arena über 2x60 Minuten (Ankick: 18 Uhr) und am Freitag gegen Dunajská Streda (in Wien, genauer Spielort noch offen, Ankick: 15 Uhr)

𝗙𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗻𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗿𝗯𝘆 in der Generali-Arena



Am Dienstag um 18:00 Uhr empfangen die Veilchen den @FavoritnerAC, gespielt wird zweimal 60 Minuten.



Für alle Fans wird die Nord-Tribüne geöffnet, Viola TV überträgt zudem live unter https://t.co/noNs00ZfBr.#faklive

