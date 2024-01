Nach der Hiobsbotschaft in puncto Verletzungspech für Fisnik Asllani - wir berichteten -, scheint dem ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien ein Leistungsträger per Wintertransfer abhandenzukommen: Matthias Braunöder. Wie "Sky" zu wissen scheint, verlässt der Mittelfeldmann die Veilchen in Richtung Como 1907 in die Serie B. Der 21-Jährige verlängere zuvor aber seinen Kontrakt in Wien Favoriten bis 2026 und werde zunächst für sechs Monate verliehen. Der italienische Zweitliga-Zweitplatzierte habe im Sommer dann eine Kaufoption.

Nach 23 Pflichtspieleinsätzen im Herbst Sprung auf den "Stiefel"?

Der Marktwert des Mittelfeld-Motors beläuft sich laut transfermarkt.at augenblicklich auf rund 1,3 Millionen Euro. In der laufenden Spielzeit spulte der 21-Jährige 23 Pflichtspiele für die Wiener ab, dabei gelang ihm ein Assist. Der nunmehrige ÖFB-U21-Kapitän trägt bereits seit 2011 das Trikot der Violetten und durchlief sämtliche Juniorenteams in der Austria-Akademie.

🚨Exclusive: Matthias Braunöder will join @Como_1907 ✔️



➡️ Verbal agreement is done

➡️ Total agreement between the clubs



➡️ The 21 y/o midfielder from @FKAustriaWien will arrive in Como this evening.



Cesc Fàbregas was pushing for the captain of Austria U21!



⚠️ He will… pic.twitter.com/8ucpEcm9lI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 22, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at