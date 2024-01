Die Austria Klagenfurt hat sich die Dienste von Laurenz Dehl gesichert. Der 22-Jährige kommt vom deutschen Bundesligisten 1. FC Union Berlin nach Waidmannsdorf, erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und wird ebenso wie Iba May für den weiteren Verlauf der Saison an Partnerklub FC Viktoria 1889 Berlin verliehen.

„Mit Laurenz Dehl haben wir einen sehr talentierten Flügelspieler verpflichtet, dem wir perspektivisch zutrauen, eine gute Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen. Leider ist er im Herbst bei Union Berlin nicht zum Zuge gekommen, daher wird der Bursche im Frühjahr zunächst bei Viktoria zum Einsatz und zu Spielpraxis kommen“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Dehl war schon im Alter von zehn Jahren vom SV Blau-Gelb zum 1. FC Union Berlin gewechselt, durchlief bei den „Eisernen“ den Nachwuchs bis zur U19 und schaffte den Sprung in den Profikader. Auf Leihbasis spielte der 1,80 Meter-Mann für den Drittligisten Halleschen FC, den irischen Erstligisten Bohemian FC sowie den FC Viktoria 1889, für den er schon 18 Pflichtspiele im Frühjahr der Saison 2022/23 absolvierte.

„Ich freue mich sehr, dass Austria Klagenfurt an mich glaubt und mir die Perspektive bietet, in der österreichischen Bundesliga spielen zu können. Bis zum Sommer werde ich mich voll auf Viktoria fokussieren und die Zeit nutzen, um zu meinem Rhythmus zu finden und der Mannschaft mit guten Leistungen zu helfen, die Ziele zu erreichen“, sagt Dehl, der in vier Spielen in der Champions League zum Matchkader der Köpenicker zählte.

Mit Iba May wird ein weiterer Spieler an den Partnerverein verliehen. Der 25-Jährige war im vergangenen Sommer aus der deutschen Hauptstadt nach Kärnten gewechselt, hatte sich aber früh in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen. May stieg erst in der letzten Woche vor Beginn der Winterpause ins Training ein, blieb ohne Einsatz für die Violetten. Auch er soll in Berlin wieder Spielpraxis erlangen.

Foto: Austria Klagenfurt (Facebook)