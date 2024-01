Für den SK Rapid geht das laufende Trainingslager in Belek bei besten Bedingungen in die Endphase. Heute und morgen stehen noch mehrere Übungseinheiten auf dem perfekten Rasenplatz unweit des Teamquartiers „Sirene“ auf dem Programm, am Donnerstag dann gleich zwei Testspiele, ehe es tags darauf um die Mittagszeit von Antalya aus retour in die Heimat geht.

Allerdings ohne einen der Routiniers im Kader, denn früher als geplant trat Mittelfeldspieler Thorsten Schick die Rückreise nach Österreich an. Der routinierte Steirer kann aufgrund einer Blessur am Vorfuß die kommenden Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und begab sich daher zu einer einer bereits abgeschlossenen genaueren Untersuchung bei Teamarzt Dr. Lukas Brandner und Behandlung durch die nicht in der Türkei eingesetzte medizinische Staff zurück in die Heimat.

Allzu lange sollte Schick nicht pausieren müssen, es ist zu erwarten, dass er bereits rund um das erste Pflichtspiel (4. Februar ab 18:10 Uhr im ÖFB Cup-Viertelfinale im Allianz Stadion gegen SKN St. Pölten) wieder voll im Mannschaftstraining sein wird.

Donnerstag testet Grün-Weiß dann wie erwähnt doppelt: Um 09:00 Uhr MEZ heißt der Gegner Szeged 2011 FC (zweithöchste ungarische Spielklasse, auch bekannt als Szeged-Csanád Grosics Akadémia) und um 15:00 Uhr MEZ gegen Legia Warschau.

Foto: GEPA/Wien Energie