Bundesligist TSV-Hartberg leiht Stürmer Jürgen Lemmerer (20) für die Frühjahrssaison 2024 an den Zweitligisten SKU Ertl Glas Amstetten aus.

"...junger, talentierter Spieler, der extreme Dynamik mitbringt"

Mit Jürgen Lemmerer wechselt ein junger Stürmer leihweise vom TSV Hartberg zum SKU Ertl Glas Amstetten. Der 20-Jährige konnte in den Trainings überzeugen und wird bis Saisonende das SKU-Trikot überstreifen. Lemmerer kam in der aktuellen Saison zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga und soll im Mostviertel Spielpraxis sammeln.



Patrick Enengl (Trainer SKU Amstetten): "Jürgen ist ein junger, talentierter Spieler, der extreme Dynamik mitbringt. Genau dieses Element haben wir noch auf letzter Linie gesucht. Wir sind froh, dass es nun geklappt hat."

Unser Stürmer Jürgen Lemmerer wird für die Frühjahrssaison 2024 an den Zweitligisten @skuamstetten verliehen.



Unser Stürmer Jürgen Lemmerer wird für die Frühjahrssaison 2024 an den Zweitligisten @skuamstetten verliehen.

Wir wünschen Jürgen alles Gute für sein Engagement in Amstetten!

