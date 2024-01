In der Herbstsaison war die Personaldecke in der Offensive des nach 17 Runden in der ADMIRAL Bundesliga Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt phasenweise derart dünn, dass sich die Besetzung von selbst ergab: Wer laufen konnte, der lief auch auf. Im Winter hat sich die Situation entscheidend verbessert, mit Beginn der Vorbereitung auf die Frühjahrsphase in der Saison 2023/24 ist im Angriff ein Konkurrenzkampf entbrannt. Cheftrainer Peter Pacult, als Aktiver selbst erfolgreich auf Torejagd gehent, hat die Qual der Wahl – und die Kandidaten lassen es "krachen".

Der seit wenigen Tagen 22-jährige Wiener Nicolas Binder, der vor einem Jahr im Jänner vom SK Rapid zu Austria Klagenfurt wechselte, will nach seiner langwierigen Adduktorenverletzung im Herbst im Frühjahr wieder im wahrsten Sinne des Wortes angreifen.

"Sebastian und Nicolas sind fast wie Zugänge anzusehen"

Neun Tore haben die Violetten in den bisher absolvierten drei Testspielen erzielt, sieben davon gehen auf das Konto der Stürmer. Im Duell mit NK Domžale (3:2) schnürte Sebastian Soto einen Doppelpack, gleiches gelang Nicolas Binder im Match gegen den ASK (5:4), in dem sich auch US-Boy Soto und der deutsche "Torschütze vom Dienst" Sinan Karweina in die Schützenliste eingetragen haben. Letzterer traf dann auch am Samstag gegen NK Bravo (1:1).

Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel: „Wir haben bisher davon gelebt, dass Sinan top drauf war und einen tollen Lauf hatte. Er hat das klasse gemacht und steht nicht umsonst an der Spitze der Scorerliste. Aber es wird der Mannschaft und auch ihm guttun, dass mit Sebastian und Nicolas zwei Jungs wieder zur Verfügung stehen, die fast wie Zugänge anzusehen sind. Es sind unterschiedliche Typen, dadurch werden wir schwerer auszurechnen sein."

Der in Kalifornien geborene 23-jährige US-Nationalspieler Sebastian Soto blieb wegen einer Bandscheiben-OP im Herbst ohne Einsatz, stand erst im abschließenden Spiel des Jahres gegen Austria Wien (2:2) wieder im Kader. Der Ex-Rapdiler Binder feierte sein Saisondebüt nach einem Adduktorenabriss Ende November, kam dreimal als Joker und erzielte einen Treffer. So bildeten Florian Jaritz (17 Spiele, drei Tore, drei Assists) und Sinan Karweina (16 Spiele, acht Tore, sieben Assists - siehe auch Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga) meist das Sturm-Duo.

Mittwoch viertes Testspiel in Wintervorbereitung: Gegner SK Sturm II

Chefcoach Peter Pacult, der zuletzt mangels Alternativen auf den Flügeln auf ein System mit zwei Spitzen setzte, hat bald eine noch größere Auswahl. Mit Jonas Arweiler (Bänderverletzung) befindet sich ein weiterer Angreifer in der finalen Reha-Phase und soll mit Beginn des einwöchigen Winter-Camps am kommenden Samstag im kroatischen Šibenik - siehe auch HIER - wieder ins Teamtraining einsteigen. Dann kämpfen fünf Profis um zwei Planstellen.

Das Wettschießen zwischen Soto, Karweina, Binder und Jaritz (noch ohne Treffer in der Vorbereitung) wird allerdings schon am morgigen Mittwoch (Ankick: 17 Uhr) fortgesetzt. Dann steht der vierte Test im Rahmen der Wintervorbereitung auf dem Programm. Gegner: ADMIRAL 2. Ligist SK Sturm Graz II. Die Partie wird am Kunstrasen im Sportpark Klagenfurt im Schatten des Wörthersee-Stadions ausgetragen.

In zweieinhalb Wochen wird es dann ernst für die Kärntner Violetten. Zum Pflichtspielauftakt des Jahres geht es zum Topspiel der Runde 18 in der ADMIRAL Bundesliga zum "ungeliebten" Gegner LASK (Sonntag, 11.02., 17 Uhr, Raiffeisen Arena in Linz, Ligaportal-LIVETICKER).

Siehe auch:

Transfernews bei Bundesligist SK Austria Klagenfurt

Schon 7️⃣ Tore! Stürmer-Trio liefert sich ein heißes Wettschießen



Den ganzen Text lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/CSESpBWjo1#ska #forzaviola pic.twitter.com/uom4hKm0Ol — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 22, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty