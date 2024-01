Mit Offensivakteur Ousmane Diawara vom schwedischen Zweitligisten Landskroan BolS und SK Sturm Graz-Leihspieler Vesel Demaku für das Mittelfeld verpflichtete der SCR Altach, der sich noch bis Freitag im türkischen Trainingscamp in Belek/Antalya befindet, in dieser Winter-Transferperiode bisher zwei Neuzugänge. Ist der "Dritte im Bunde" bereits im Anmarsch auf Altach? Nach Diawara & Demaku sind weitere Verstärkungen für die Frühjahrssaison beim aktuell Tabellenzehnten der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 angeblich geplant. Siehe auch Winter-Transfers allgemein.

Stürmt Sofian Bahloul (l.) in diesem Frühjahr für den SCR Altach? Die Nr. 10 bei den Rheindörflern ist allerdings bereits an Dominik Reiter vergeben...

11 Tore in 18 Spielen im vergangenen Herbst für FC Wil

Wie das Schweizer Medium "KMedia" weiß, seien sich die Vorarlberger mit Außenstürmer Sofian Bahloul bereits einig. Der 24-jährige Franzose mit algerischer Abstammung steht derzeit bis heuer im Sommer beim Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 unter Vertrag. Beide Klubs seien im verhandlungstechnischen Dialog und dem Vernehmen nach haben die Rheindörfler auch bereits ein erstes Angebot abgegeben, was jedoch von dem Challenge League-Klub aus dem Kanton St. Gallen abgelehnt wurde. Wenn Wil will klappt es nun womöglich im "zweiten Altacher Anlauf"?

Seit Sommer 2021 ist Sofian Bahloul (geb. am 16.12.1999 in Nantes) beim FC Wil 1900. In der laufenden Saison absolvierte der Linksfuß mit der Trikot-Nr. 10 in Meisterschaft- und Cup-Spielen 18 Einsätze für die Schweizer und brachte es dabei auf elf Tore und einen Assist (sowie vier gelbe Karten in der Liga).

Letztes SCRA-Testspiel am Donnerstag in Belek

Im Rahmen seines bis diesen Freitag andauernden Winter-Trainingslagers im türkischen Belek absolviert der SCRA morgen ein letztes Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin.

Pflichtspiel-Auftakt im neuen Kalenderjahr ist für das Team von Cheftrainer Joachim Standfest dann am Samstag, den 3. Februar, mit dem Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale bei ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben (19:15 Uhr, Monte Schlacko, Ligaportal-LIVETICKER). Ob dann Sofian Bahloul schon dabei ist?

