Seit Sonntag residiert der ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz im Zuge seines Winter-Trainingslagers im türkischen Side und gab sich am heutigen Donnerstag in einem Test-Galopp die Ehre mit dem aktuellen Tabellenführer der ersten ungarischen Liga, Paksi FC. Erstmals gelang den Scheiblehner-Schützlingen nach dem 6:1 sowie dem 2:0 über heimische Regionalliga-Teams beim 0:0 kein Torerfolg. Die nächsten Einschussmöglichkeiten bieten sich bereits am Sonntag, wenn es unmittelbar vor der Abreise von der pittoresken Riviera gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabre geht. Siehe auch: Testspiel-Übersicht.

Sind bereits wieder auf "Betriebstemperatur", ehe es in rund zwei Wochen zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt geht: die Stahlstädter aus dem Donaupark.

FC Blau-Weiß Linz 0:0 Paksi FC

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at