In seinem vierten Testspiel des neuen Jahres siegte der TSV Egger Glas Hartberg ohne seinen Toptorjäger Maximilian Entrup (steht vor Winter-Wechsel zum deutschen 2. Ligisten Holstein Kiel - siehe Beitrag) und Torhüter Raphael Sallinger auf Kunstrasen in Vorau gegen den ADMIRAL 2. Liga-Elften FC Flyeralarm Admira mit 1:0 (1:0). Goldtorschütze war Dominik Frieser in der 42. Minute. Siehe auch Winter-Vorbereitungsprogramm der ADMIRAL Bundesligisten

Unter Cheftrainer Markus Schopp ging es für den TSV Hartberg in der Herbstsaison weit nach vorn, überwintern die Blau-Weißen überraschend auf Rang 4. Einige Akteure weckten Begehrlichkeiten. Mit Christoph Lang (SK Rapid) ist bereits ein Offensivakteur weg, mit Top-Torjäger Maximilian Entrup steht der nächste vor dem Absprung.

Innenverteidiger auf Probe beim TSV

Cheftrainer Markus Schopp setzte auch Testspieler Aboubacar Keita in Halbzeit 1 ein. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger und Linksfuß ist aktuell noch bei US-Klub Colorado unter Vertrag. Der 23-jährige Abwehrspieler wurde in New York City geboren und hat Wurzeln in Guinea.

TSV Hartberg, 1. HZ: Ehmann; Feldspieler: Brückner, Frieser, Halwachs, Kainz, Keita (Testspieler), Kröpfl, Prenner, Rotter, Schutti, Urdl.

TSV Hartberg, 2. Hz.: Ehmann; Feldspieler: Avdijaj, Halwachs, Hutter, Komposch, Kovacevic, Pfeifer, Prokop, Providence, Sangare, Steinwender.

Der TSV Egger Glas Hartberg gewinnt das Testspiel in Vorau gegen die Admira mit 1:0! Den Treffer erzielte Dominik Frieser in der 42. Minute.

#htbadm #preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/7AbbjvgaIt — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) January 24, 2024

Das weitere Vorbereitungs-Programm:

Samstag, 27.01., 13 Uhr: FC Spartak Trnava vs. TSV Hartberg (Trnava)

Montag, 29.01. - Samstag, 03.02. Trainingslager Čatež

Mittwoch, 31.01., 14 Uhr: NK Bravo vs. TSV Hartberg (Čatež)

Samstag, 03.02., 13 Uhr: Rukh A vs. TSV Hartberg (Čatež)

Montag, 05.02. - Freitag, 09.02.: Trainingslager Moravske Toplice

Fotocredit: RiPu