Beim ADMIRAL Bundesliga-Fünften SK Austria Klagenfurt bahnt sich der nächste Winterneuzugang-Transfer an. Wie das kroatische Medium 24sata.hr am Mittwoch berichtete, werde der nordmazedonische Nationalspieler Agon Elezi in Kürze zu den Kärntner Violetten wechseln. So habe sich der 22-jährige, defensive Mittelfeldspieler bereits von seinen Mitspielern beim kroatischen Erstligisten NK Varaždin verabschiedet und mit den Waidmannsdorfern auf einen Transfer geeinigt. Während Turgay Gemicibasi laut dem türkischen Portal "DHA" kurz vor einem Wechsel zum Erstligisten Göztepe steht.

Agon Elezi am 17. November des Vorjahres mit Nordmazedonien im EM-Qualispiel in Rom gegen Italien.

Elezi wollte Vertrag bei NK Varaždin nicht verlängern

Beim kroatischen Tabellensiebten hat Agon Elezi einen Vertrag bis 31. Mai diesen Jahres, sodass dem Vernehmen nach NK Varaždin eine Ablösesumme von ca. 100.000 € erhalten wird. Final stehe nurmehr der Medizin-Check in Klagenfurt aus.

Der defensive Mittelfeldspieler (geb.: 1. März 2001 in Skopje/Mazedonien) kam im September 2020 nach Varaždin und absolvierte seither wettbewerbsübergreifend 68 Pflichtpartien (acht Tore, ein Assist) für die Nordkroaten. Am 23. September 2022 gab er sein Debüt für die nordmazedonische Nationalmannschaft in einem Spiel der UEFA Nations League gegen Georgien. Samt Testspielen stehen bisher neun Länderspieleinsätze zu Buche, darunter auch der 1:1-Triumph am 9. September 2023 in der EM-Quali gegen den amtierenden Europameister Italien.

Bei seinem kroatischen Klub war Elezi lange Stammkraft, fand sich jedoch zuletzt auf die Tribüne wider und musste mit den Junioren trainieren, weil er seinen bis Ende Mai 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Auch bei der Wintervorbereitung war der Rechtsfuß nicht dabei und trainierte stattdessen weiter bei den Junioren.

Attacken von Turgay Gemicibasi braucht Thomas Goiginger, so er denn spielt, beim ersten Austria Klagenfurt-Pflichtspielauftritt in 2024 beim LASK (Topspiel in Runde 18 der ADMIRA Bundesliga am Sonntag, 11.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) womöglich nicht zu fürchten. Denn dann könnte der "Austria Aggressive Leader" bei den Violetten schon weg sein in die Türkei.

Gemicibasi vor nächstem Wechsel in Türkei?

Bei Austria Klagenfurt könnte Elezi eventuell für Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi kommen, der zwar am Mittwoch noch im Vorbereitungsspiel gegen den SK Sturm Graz II mitwirkte (siehe Beitrag), aber laut dem türkischen Portal "DHA" kurz vor einem Transfer zum Erstligisten Göztepe stehe.

Der Deutsch-Türke kam 2017 aus dem deutschen Gütersloh nach Österreich zu Karabakh Wien (später FC Mauerwerk), schaffte 2019 mit 23 Jahren den Sprung ins Profigeschäft beim FC Blau-Weiß Linz. Um aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt im Sommer 2021 zum damaligen Aufsteiger Austria Klagenfurt zu kommen und in der Saison 2022/23 nach einem (für ihn eher "leidigen") Leihjahr in die Türkei zu Kasimpasa im vergangenen Juli zu den Waidmannsdorfern zurückzukehren. Dabei absolvierte der im deutschen Riesa geborene Mittelfeldspieler 16 Liga-Einsätze, davon sieben in der Startelf.

