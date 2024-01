Nachdem am Donnerstag-Vormittag ein Last-Minute-Ausgleichstreffer dem SK Rapid gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC noch ein Unentschieden bescherte (1:1) - wir berichteten -, fand sich am Nachmittag gleich der zweite Teil des Testspiel-Doppels auf der Agenda. Mit dem polnischen Erstligisten und "Schwergewicht" Legia Warschau stand dabei ein waschechter "Härtetest" bevor, in welchem dem ADMIRAL Bundesliga-Sechsten dank Guido Burgstaller (62.) der Führungstreffer gelang, um am Ende abermals zu remisieren - 1:1. Siehe auch: Testspiel-Übersicht.

Keine Tore in Abschnitt eins

In den Anfangsminuten gab es ein regelrechtes Hin und Her beider Mannschaften, den ersten offensiven Vorstoß wagte dann Guido Burgstaller, seine Versuche wurden jedoch alle abgeblockt. Auch Marco Grüll nahm sich ein Herz, beförderte die Kugel allerdings deutlich drüber.

Nach einer guten Kombination kam dann erneut der Kapitän zu einer guten Chance, der Keeper der Polen parierte allerdings in letzter Sekunde. Weitere Tormöglichkeiten blieben aus, die Polen standen defensiv sehr kompakt und ließen wenig zu. Auch die grün-weiße Abwehr hielt gut dagegen, so kamen die Polen zu keiner nennenswerten Chance in Hälfte 1. Mit dem ausgeglichenen Remis gings in die Pause.

"Erfolgsvater" besorgt Führungstreffer, Elfmeter hievt Polen zum Ausgleichstreffer

Auch die zweiten 45 Minuten starteten ausgeglichen, einzig ein Freistoß von Marco Grüll wurde zur Gefahr. Statt Michael Sollbauer kam dann Aleksa Pejić in die Partie (60.), kurz nach dem Wechsel brachte Guido Burgstaller den SK Rapid mit einem abgefälschten Schuss in Führung, 1:0 (62.).

Nach einem Foulspiel gab es Elfmeter für die Polen, den sie gleichzeitig mit dem ersten Torschuss im Spiel zum Ausgleich verwerteten, 1:1 (77.). Es folgten noch einige Aktionen in der Offensive, die allerdings keinen Torerfolg mehr brachten. So endete das zweite Testspiel am heutigen Tag ebenfalls mit einem 1:1-Remis.

Personal-Update

Bei den heutigen Testspielen nicht zum Einsatz kamen neben den nicht (mehr) im Trainingslager anwesenden Spielern Thierry Gale, Thorsten Schick und Oliver Strunz der im Aufbautraining befindliche Nenad Cvetković sowie der kurzfristig erkrankte Maximilian Hofmann.

Aufgrund leichter Blessuren pausierten zudem Terrence Kongolo und Ismail Seydi. Bajlicz zog sich am Vormittag bei einem Zweikampf eine Verletzung zu als ihm ein Gegenspieler auf den Fuß stieg. Es besteht der Verdacht auf die Fraktur einer Zehe, eine genaue Untersuchung steht nach der morgigen Rückkehr in Wien auf dem Programm.

Fally Mayulu klagte nach seinem Einsatz über Beschwerden am Knie, es sollte sich aber lediglich um eine leichte Überlastung handeln.

SK Rapid vs. Legia Warschau 1:1 (0:0)

Testspiel | Wintertrainingslager Belek

Tore: Burgstaller (62.); Josue (77./E.)



Aufstellung SK Rapid: Hedl; Auer, Sollbauer (60. Pejić), Querfeld, Kasanwirjo; Grgić, Kerschbaum; Grüll, Seidl, Lang; Burgstaller ©

Ersatz: Orgler, Pejić, Kaygin, Moormann, Wydra

